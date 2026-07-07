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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
28
Время на прочтение
1 мин

Никто этого не ожидал: актриса Эмма Корин удивила своим нарядом на Неделе моды в Париже

Звезда сериала «Корона» выбрала креативный образ.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Эмма Коррин

Эмма Коррин / © Associated Press

На показе бренда Schiaparelli в Париже актриса Эмма Коррин появилась в наряде, который, пожалуй, никто не ожидал увидеть, и стала главной сенсацией дня. Она выбрала ансамбль, который отнюдь не был классическим выбором, но идеально соответствовал стилю модного дома — это было настоящее искусство.

Коррин появилась в необычном жакете в виде птицы. Верхняя часть была полностью покрыта перьями розового, жёлтого, зелёного и белого цветов, а спереди прямо на груди торчали удлинённые объёмные клювы.

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Перья тянулись вплоть до высокого скульптурного воротника жакета, обрамлявшего её лицо. Глубокий вырез спереди почти обнажал живот Эммы.

Нижняя часть наряда была выполнена в минималистском стиле — Коррин выбрала простые черные бархатные брюки и классические черные туфли на ремешках, тем самым сосредоточив все внимание на верхней части наряда.

Эмма Коррин / © Associated Press

Эмма Коррин / © Associated Press

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
28
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