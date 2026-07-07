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- Шоу-бизнес
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Никто этого не ожидал: актриса Эмма Корин удивила своим нарядом на Неделе моды в Париже
Звезда сериала «Корона» выбрала креативный образ.
На показе бренда Schiaparelli в Париже актриса Эмма Коррин появилась в наряде, который, пожалуй, никто не ожидал увидеть, и стала главной сенсацией дня. Она выбрала ансамбль, который отнюдь не был классическим выбором, но идеально соответствовал стилю модного дома — это было настоящее искусство.
Коррин появилась в необычном жакете в виде птицы. Верхняя часть была полностью покрыта перьями розового, жёлтого, зелёного и белого цветов, а спереди прямо на груди торчали удлинённые объёмные клювы.
Перья тянулись вплоть до высокого скульптурного воротника жакета, обрамлявшего её лицо. Глубокий вырез спереди почти обнажал живот Эммы.
Нижняя часть наряда была выполнена в минималистском стиле — Коррин выбрала простые черные бархатные брюки и классические черные туфли на ремешках, тем самым сосредоточив все внимание на верхней части наряда.