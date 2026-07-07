Группировка ароматических трав — как создать в саду защиту от вредителей

Посадка лаванды / © Credits

Реклама

Идея посадить на огороде растения-компаньоныпривлекательна: вы позволяете им «подружиться» в саду, высаживая разные виды рядом друг с другом, чтобы они могли приносить друг другу заметную пользу. Часто целью является удержание насекомых-вредителей на расстоянии. Иногда одно растение приносит пользу; иногда польза взаимная. А иногда — слишком часто — «спаривание» вообще не работает, и вредители заполоняют защищенное растение.

Очень разочаровывает, когда компаньонские посадки не оправдывают ожиданий. Но что делать садоводу? Существует более разумная стратегия, которая гораздо эффективнее предотвращает появление этих насекомых-вредителей вдали от ваших любимых растений. Она называется кластеризацией ароматических растений.

GardeningKnowHowрассказывает, как группировка ароматических растений может повысить эффективность естественной борьбы с вредителями.

Реклама

Что такое кластеризация ароматов

При традиционной компаньонной посадке садоводам рекомендуется сочетать растение, отпугивающее вредителей, с растением, которое необходимо защитить, и делать это неоднократно по всему саду.

Идея заключается в том, чтобы расставить по всему саду ароматические растения, которые не нравятся вредителям, рядом с теми растениями, которые нужно защитить. Представьте, что они танцуют парами вокруг бального зала сада.

Группировка ароматов отказывается от подхода «один на один/два на два». Вместо этого мы можем создать защитную «стену» от насекомых-вредителей, сгруппировав выносливые ароматические растения вместе. Эксперты считают, что это создает более эффективный барьер против насекомых-вредителей, чем их разброс по всему саду.

Почему сочетание ароматов отпугивает больше вредителей

Вы когда-нибудь замечали, что уголок сада с двумя-тремя ароматными растениями имеет более сильный и привлекательный аромат, чем участок, где растёт только одно растение?

Реклама

Группировка ароматических растений также усиливает аромат — и это может оказаться гораздо более эффективным средством для отпугивания вредителей. Группировка растений с сильным ароматом может создать более сильный «химический ландшафт», который поможет замаскировать запахи урожая или сбить с толку вредителей. Отчасти это связано с передачей летучих органических соединений (ЛОС).

Растения выделяют летучие органические соединения (ЛОС) в ответ на нападения насекомых. Это выделение ЛОС — способ, с помощью которого растения общаются с соседними растениями. Когда растения, поврежденные насекомыми, сообщают о своей ситуации, неповрежденные растения поблизости усиливают собственную защиту — например, выделяя ароматические соединения — словно на них самих нападают.

Лучшие растения для создания ароматических композиций

Ароматные растения — это «амазонки» сада. Они придают красоту и радость, а также помогают бороться с насекомыми-вредителями. Помимо того, что ароматы отпугивают вредителей, они также привлекают полезных насекомых. Ароматные и душистые растения выделяют эфирные масла с летучими органическими соединениями. ЛОС взаимодействуют с другими растениями, но также сбивают с толку насекомых, затрудняя им поиск пищи.

Некоторые растения обладают запахами, которые насекомые действительно не переносят. К этим ароматическим растениям относятся: чеснок, зеленый лук, петрушка, оранжевые настурции, шнитт-лук, лаванда, розмарин, базилик, бархатцы и лук. Другие растения, входящие в список столь же эффективных для отпугивания ароматов, — это полынь, душистая герань, сантолина и пижма. Создание «стены» из самых сильных ароматических веществ, способствующих отпугиванию вредителей.

Реклама

Где размещать ароматические кластеры в ландшафте

Как правило, ароматические растения лучше всего подходят для посадки по периметру. Если вы сгруппируете их слишком близко к огороду, они могут мешать росту ваших культур. Вместо этого создайте живую изгородь или посадите ароматические травы, отпугивающие вредителей, вокруг садов и грядок.

Также хорошо подходит высадка острых ароматических трав возле дорожек в саду. Их эффективность возрастает, когда они соприкасаются с тротуаром. Раскаленный солнцем тротуар согревает также листья, высвобождая ароматические растительные масла.

Как высаживать ароматические кластеры

Теперь, когда вы определили свои самые ароматные травы и разместили их смешанными группами в саду, последнее, чего вы хотите, — это чтобы эта «стена» разрушилась из-за того, что растения с коротким сроком жизни отмирают. Когда вы теряете растения, аромат ослабевает, и воздействие на насекомых-вредителей также уменьшается.

Ключом к сохранению ароматических кластеров является последовательная посадка. Возможно, вы уже приступили к следующей посадке на огороде. По сути, это означает, что вы не просто сеете и забываете. Вместо этого вы сеете семена по одному, чтобы обеспечить появление нового урожая в течение всего лета. Это особенно хорошо работает для таких культур, как салат, которые быстро растут и их можно быстро съесть. Вместо того чтобы иметь сотни кочанов салата одновременно, вы получите меньшее количество, которое созревает последовательно.

Реклама

Вы также можете применять метод последовательной посадки для своих ароматических трав. Какие бы из них вы ни решили посадить, просто продолжайте сеять семена каждую неделю или раз в две недели, чтобы травы продолжали расти.

Новости партнеров