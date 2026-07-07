Украинским беженцам в Европе напомнили о важном документе: без него можно остаться без помощи

Беженцы / © Getty Images

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Для украинцев, переехавших в Нидерланды после начала полномасштабной войны и получивших временную защиту, одним из важнейших документов является Burgerservicenummer (BSN). Именно этот персональный номер открывает доступ к официальному трудоустройству, медицине, банковским услугам, образованию и большинству государственных сервисов.

Об этом пишет «Ukraine puls».

BSN — это уникальный личный идентификационный номер, который присваивают каждому жителю Нидерландов после внесения в базу персональных данных (BRP).

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Без этого номера нельзя официально работать, оформить медицинское страхование, получить государственные выплаты, открыть банковский счет или зарегистрироваться в электронных сервисах государства.

Как получить BSN

Украинцы с временной защитой оформляют BSN в муниципалитете (gemeente) по месту жительства.

Сначала необходимо записаться на прием через сайт местного муниципалитета или обратиться в специальный центр регистрации украинцев. В крупных городах, в том числе Амстердаме, Роттердаме, Гааге и Утрехте, работают отдельные пункты для лиц, находящихся под временной защитой.

При регистрации необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, подтверждение места жительства, а также документы детей, если они регистрируются вместе с родителями.

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После внесения данных в BRP номер BSN обычно присваивают в тот же день или в течение нескольких рабочих дней. В некоторых случаях его посылают по почте.

После получения номера украинец может официально трудоустроиться, потому что работодатель использует BSN для начисления зарплаты, уплаты налогов и социальных взносов.

Также номер необходим для оформления жилищных, медицинских и семейных субсидий через налоговую службу Нидерландов.

BSN необходим для оформления медицинского страхования или получения покрытия расходов по лечению через систему CAK. Без него большинство банков, среди которых ING, ABN AMRO, Rabobank и Bunq, не открывают счета.

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Кроме того, номер необходим для зачисления детей в школу, поступления в учреждения профессионального или высшего образования, а также на языковые курсы.

После получения BSN можно зарегистрировать DigiD — электронный цифровой идентификатор, позволяющий пользоваться государственными онлайн-сервисами, просматривать медицинскую информацию, представлять налоговые декларации и взаимодействовать с органами власти.

Фактически, BSN является основным документом для интеграции в жизнь Нидерландов. Чем быстрее украинцы зарегистрируются в муниципалитете и получат этот номер, тем быстрее смогут официально работать, пользоваться медицинскими услугами, открывать банковские счета и получать государственную поддержку.

Украинцы за рубежом — последние новости

Напомним, в Германии похороны — дорогостоящая и строго урегулированная процедура. На церковных кладбищах место стоит около 2000 евро, но требует членства в церкви и уплаты налогов и взносов. На муниципальных кладбищах аренда участка на 20–30 лет стоит от 800 до 3000 евро. По истечении срока могилу могут снести. Родственники обязаны ухаживать за могилой, иначе администрация выставит счет. Многие немцы выкупают места заранее.

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Также в Польше с 1 июля вступили в силу новые правила проживания для украинских беженцев. Теперь значительно сужен круг лиц, имеющих право на бесплатное проживание в центрах коллективного размещения. Изменения больше всего ударят по пожилым людям, лицам с инвалидностью и другим уязвимым категориям.

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