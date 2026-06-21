"Такого в Украине еще не видела": украинка показала необычные продукты в супермаркете Польши (видео)

Супермаркет / © Unsplash

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Быт в Польше для многих украинцев , переехавших туда из-за войны или работы, открывается с совершенно неожиданной стороны. Несмотря на географическую и культурную близость, ассортимент польских супермаркетов имеет специфические особенности, удивляющие наших соотечественников.

Об этом рассказала украинка , которая сейчас проживает в Польше.

Самым гастрономическим шоком для девушки стали местные традиции приготовления и потребления популярной рыбы. Польские производители предлагают очень специальные композиции маринадов.

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«Первое, это разного рода издевательство над селедкой. В сметане, горчице с огурцом, яблоком, укропом. Это все», – рассказала украинка.

Удивил блоггер и подход поляков к приготовлению традиционных украинских блюд. В частности, в местных магазинах продают специфические полуфабрикаты для борща, сложно представить в Украине. По ее словам, в магазинах можно встретить готовую красную воду на борщ и даже специальную лапшу для этого первого блюда.

Также девушка отметила странную коммерческую гиперфиксацию местного рынка на сладостях бренда Oreo, из-за чего иногда сложно понять целесообразность и стоимость таких продуктов.

Отдельный восторг у украинки вызвал сервис самостоятельной нарезки хлебобулочных изделий, установленный непосредственно в зале для покупателей.

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«Второе, моя любимая машина, которая нарезает хлеб на скипки. Вы видели такое в Украине? Потому что я нет», – поделилась впечатлениями беженка.

Кроме этого, во время обычного шопинга девушку удивил сервис в сети дрогери-магазинов Rossmann. Там установлены специальные автоматы, позволяющие каждому покупателю мгновенно распечатать фотографии прямо с телефона.

Изменения в привычных объемах товаров также привлекли внимание блоггерши. В частности, в польских торговых сетях популярен формат «пачка в пачке». К примеру, можно приобрести одну большую упаковку чипсов, внутри которой будет девять отдельных маленьких пачек. В то же время в бытовых отделах представлено нереально большое количество разнообразных косметических миниатюр — так называемых «мыльнорыльных» средств в маленьких объемах.

Дата публикации 15:29, 19.06.26 Количество просмотров 416 Украинка рассказала об удивительных продуктах в Польше, которых нет в Украине

Украинцы за рубежом - последние новости

Напомним, украинская беженка , живущая в Германии, рассказала о неприятном инциденте с местной женщиной 50+ из сферы социальной помощи. Во время разговора немка разразилась оскорбительными стереотипами по отношению к украинкам, назвав их женщинами легкого поведения, которые «отбирают немецких мужчин», красятся и носят каблуки. Беженко выразила разочарование, отметив, что это разрушило ее представление об уважительном отношении немцев к бежавшим от войны украинцам.

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Также, живущая в Германии украинская беженка Людмила Русина тратит на продукты для двух человек всего 350–400 евро в месяц. Главный секрет экономии – использование специального приложения для поиска акций и покупка товаров со скидками до 80%. Самые выгодные распродажи, по ее словам, бывают по субботам, когда можно приобрести мясо, овощи, фрукты и нарезки по более низкой цене.

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