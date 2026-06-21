Сборная Кюрасао сенсационно завоевала историческое очко на чемпионатах мира по футболу

Сборная Кюрасао по футболу / © Associated Press

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Сборная Кюрасао сенсационно сыграла вничью с командой Эквадора в матче второго тура группы E чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на арене "Arrowhead Stadium" в американском Канзас-Сити завершился со счетом 0:0 .

Несмотря на существенное преимущество по голевым моментам: 27 ударов за матч (15 — в створ ворот) против 10 у соперника (3 — в створ ворот), эквадорцам так и не удалось забить хотя бы один гол.

Таким образом, сборная Кюрасао, которая является дебютантом ЧМ, набрала первое в истории очко на Мундиалях. Это самая маленькая страна, когда-либо игравшая на чемпионатах мира по футболу.

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В стартовом туре сборная Кюрасао потерпела разгромное поражение от Германии (1:7), а команда Эквадора проиграла Кот-д'Ивуару (0:1).

В другом матче 2-го тура этого квартета Германия вырвала волевую победу над Кот-д'Ивуаром (2:1).

После второго тура Германия (6 очков) гарантировала себе первое место в группе E и выход в плейоф. Кот-д'Ивуар (3 балла) находится на второй позиции. Эквадор и Кюрасао имеют по 1 зачетному баллу.

В заключительном третьем туре Германия сыграет с Эквадором, а Кот-д'Ивуар сразится с Кюрасао. Оба поединка состоятся 25 июня, в 23:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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