Германия вырвала волевую победу над Кот-д'Ивуаром и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Германия — Кот-д'Ивуар / © Associated Press

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Сборная Германии одержала волевую победу над командой Кот-д'Ивуара в матче второго тура группы E чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "BMO Field" в канадском Торонто завершился со счетом 2:1 .

Немцы могли открывать счет на 22-й минуте — Александар Павлович забил головой после подачи Йозуа Киммиха с углового, но рефери не засчитал этот гол из-за нарушения правил против вратаря ивуарийцев.

На 30-й минуте Кот-д'Ивуар вышел вперед — Франк Кессье добил мяч в пустые вратарь после того, как Натаниэль Браун в подкате заблокировал удар от Амада Диалло.

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Германия — Кот-д'Ивуар / © Associated Press

Еще до перерыва Бундестим могла отыграться, но гол Кая Хаверца отменили из-за нарушения правил.

Во втором тайме немцы продолжили давить на ворота соперника и таки сравняли счет — на 68-й минуте Дениз Ундав на дальней штанге головой замкнул подачу с правого фланга от Надима Амири.

Германия — Кот-д'Ивуар / © Associated Press

А в компенсированное время, на 90+4-й минуте, Германия вырвала победу — Ундав оформил дубль с передачи Феликса Нмечи.

Германия — Кот-д'Ивуар / © Associated Press

Германия — Кот-д'Ивуар / © Associated Press

В стартовом туре Германия устроила безжалостное избиение Кюрасао (7:1), а Кот-д'Ивуар вырвал победу над Эквадором (1:0).

Сейчас немцы (6 очков) возглавляют группу E и гарантировали себе выход в плей-офф. Ивуарийцы (3 балла) занимают второе место. Эквадор и Кюрасао пока идут без зачетных баллов.

Другой матч 2-го тура этого квартета между сборными Эквадора и Кюрасао состоится в воскресенье, 21 июня, в 03:00 по киевскому времени.

В заключительном третьем туре Германия сыграет с Эквадором, а Кот-д'Ивуар сразится с Кюрасао. Оба поединка состоятся 25 июня, в 23:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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