Марокко с самым быстрым голом на ЧМ-2026 победило Шотландию

Шотландия — Марокко / © Associated Press

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Сборная Марокко обыграла команду Шотландии в матче второго тура группы C чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на "Gillette Stadium" в американском Фоксборо завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече марокканцы забили уже на 2-й минуте — Исмаэль Сайбари получил заброс от Браима Диаса в штрафную площадку и с острого угла поразил ворота соперника.

Шотландия — Марокко. / © Associated Press

К слову, это самый быстрый гол на этом Мундиале.

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Отметим, что в первом туре Марокко сыграло вничью с Бразилией (1:1), а Шотландия одолела Гаити (1:0).

В другом матче 2-го тура этого квартета бразильцы разгромили гаитян — 3:0.

После двух туров Бразилия и Марокко (по 4 очка) лидируют в группе C. На третьем месте находится Шотландия (3 балла). Гаити (0) располагается на последней позиции — это первая команда, которая потеряла шансы выйти в плей-офф ЧМ-2026.

В заключительном третьем туре марокканцы встретятся с гаитянами, а шотландцы сразятся с бразильцами. Оба поединка состоятся 25 июня, в 01:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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