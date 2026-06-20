США уверенно обыграли Австралию и досрочно вышли в плей-офф ЧМ-2026

США — Австралия / © Associated Press

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Сборная США обыграла команду Австралии в матче второго тура группы D чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Lumen Field" в американском Сиэтле завершился со счетом 2:0 .

Американцы открыли счет уже на 11-й минуте встречи — Фоларин Балогун выполнил прострел с левого фланга, а Кэмерон Берджесс срезал мяч в свои ворота.

США — Австралия / © Associated Press

США — Австралия / © Associated Press

Перед перерывом подопечные Маурисио Почеттино увеличили свое преимущество в счете — на 43-й минуте Александер Фримен головой удачно сыграл на добивании.

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США — Австралия / © Associated Press

Отметим, что в первом туре американцы разбили Парагвай (4:1), тогда как Австралия сенсационно обыграла Турцию (2:0).

Другой матч 2-го тура этого квартета между сборными Турции и Парагвая состоится 20 июня, в 06:00 по киевскому времени.

Сейчас США (6 очков) лидируют в группе D и досрочно пробились в плей-офф — американцы как минимум выйдут из группы с третьего места. Австралия (3 очка) занимает второе место. Турция и Парагвай пока очков не набирали

В заключительном третьем туре американцы сыграют с турками, тогда как австралийцы сразятся с парагвайцами. Оба поединка состоятся 26 июня, в 05:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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