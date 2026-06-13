США разбили Парагвай в первом туре ЧМ-2026

США — Парагвай / © Associated Press

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Сборная США разгромила команду Парагвая в матче первого тура группы D чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на арене "Sofi Stadium" в городе Инглвуд в округе Лос-Анджелес штата Калифорния завершился со счетом 4:1 .

Американцы открыли счет уже на 7-й минуте встречи — автоголом отличился хавбек парагвайцев Дамиян Бобадилья, срезав мяч в свои ворота после прострела Уэстона Маккенни с левого фланга штрафной площадки.

США — Парагвай / © Associated Press

США — Парагвай / © Associated Press

На 28-й минуте подопечные Маурисио Почеттино могли увеличивать свое преимущество, но гол Фоларина Балогуна не был засчитан из-за офсайда.

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На 31-й минуте США все же развили свой успех — Балогун точным ударом в дальний угол завершил прострел Кристиана Пулишича с левого фланга.

США — Парагвай / © Associated Press

США — Парагвай / © Associated Press

Перед перерывом американцы сделали счет разгромным — на 45+5-й минуте Балогун оформил дубль, поразив дальнюю "девятку" ворот соперника после заброса от Малика Тильмана.

США — Парагвай / © Associated Press

США — Парагвай / © Associated Press

США — Парагвай / © Associated Press

Во втором тайме Парагвай сумел забить гол престижа — на 73-й минуте Маурисио точно пробил в дальний угол, воспользовавшись ассистом Хулио Энкисо.

США — Парагвай / © Associated Press

В компенсированное время, на 90+8-й минуте, американцы поставили жирную точку в этом противостоянии — Александер Фримен нашел на грани штрафной площадки соперника Джованни Рейну, а тот красивым ударом внешней частью стопы отправил мяч в дальний угол.

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В другом матче стартового тура группы D встретятся сборные Австралии и Турции. Этот поединок состоится в воскресенье, 14 июня, начало — в 07:00 по киевскому времени.

Во втором туре США 19 июня сразятся с Австралией, а Парагвай 20 июня померяется силами с Турцией.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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