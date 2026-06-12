Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной в стартовом туре ЧМ-2026

Канада — Босния и Герцеговина. / © Associated Press

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Сборная Канады сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины в матче первого тура группы B чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "BMO Field" в Торонто завершился со счетом 1:1 .

Боснийцы открыли счет на 21-й минуте встречи — после подачи Ивана Башича с углового на ближнюю штангу Сеад Колашинац выполнил скидку головой, а Йово Лукич головой переправил мяч в ворота.

Канада — Босния и Герцеговина. / © Associated Press

Канада — Босния и Герцеговина. / © Associated Press

Канадцы пытались отыграться и создали несколько очень хороших моментов. Отличный шанс у хозяев поля был на 53-й минуте — Тани Олувасейи пробил из пределов штрафной площадки, но Колашинац выбил мяч почти с линии ворот, направив его в перекладину.

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На 79-й минуте Канада таки сравняла счет и избежала поражения — Кайл Ларин получил передачу от Промиса Дэвида в штрафной площадке соперника и точно пробил в правый от себя угол.

Канада — Босния и Герцеговина. / © Associated Press

Канада — Босния и Герцеговина. / © Associated Press

Таким образом, сборная Канады набрала свое первое очко на чемпионатах мира. До сих пор команда дважды играла в групповых раундах и потерпела шесть поражений.

В другом матче стартового тура группы B сильнейшего будут определять сборные Швейцарии и Катара. Этот поединок состоится в субботу, 13 июня, начало — в 22:00 по киевскому времени.

Во втором туре Канада 19 июня сыграет с Катаром, а Босния и Герцеговина 18 июня встретится со Швейцарией.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

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