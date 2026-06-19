Нидерланды — Швеция: букмекеры сделали прогноз на матч ЧМ-2026

Сборная Нидерландов / © Associated Press

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В субботу, 20 июня, сборные Нидерландов и Швеции встретятся в матче второго тура группы F чемпионата мира-2026 по футболу.

Поединок состоится на арене "NRG Stadium" в американском Хьюстоне. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

В первом туре группового этапа нидерландцы разошлись боевой ничьей с Японией (2:2), а шведы разгромили Тунис (5:1).

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Прогноз букмекеров на матч Нидерланды — Швеция

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Нидерландов. На победу подопечных Рональда Кумана можно поставить с коэффициентом 1,77. Ничья — 4,00. Выигрыш шведов — 4,50.

Другой поединок 2-го тура группы F между командами Туниса и Японии состоится в воскресенье, 21 июня, в 07:00 по киевскому времени.

Отметим, что вместо Швеции в этом квартете могла выступать сборная Украины, но наша команда проиграла шведам (1:3) в полуфинале плей-офф европейского отбора и не вышла на Мундиаль.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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