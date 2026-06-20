В Харькове растет количество пострадавших после удара КАБом: среди травмированных — 6-летний ребенок

Скорая помощь / © УНІАН

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В Харькове увеличивается количество пострадавших после российского удара КАБом по Холодногорскому району города, произошедшего ночью 20 июня.

Как сообщил председатель Олег Синегубов , сначала было известно о пяти пострадавших. Впоследствии уточнили, что травмы получили 60-летний и 49-летний мужчины, 54-летняя и 87-летняя женщины, а также 6-летний ребенок.

Позже за медицинской помощью обратился еще один 66-летний мужчина. В настоящее время врачи осматривают еще двух пострадавших, поэтому количество травмированных может возрасти.

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В результате вражеской атаки поврежден двухэтажный жилой дом. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди.

На месте удара работают спасатели, экстренные службы и медики, продолжается ликвидация последствий обстрелов.

В ночь на 15 июня противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования различных типов. Основное направление удара – Киев. Также ракеты атаковали Днепр и Харьков.

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