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- Украина
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В Харькове растет количество пострадавших после удара КАБом: среди травмированных — 6-летний ребенок
Количество пострадавших в результате российского удара управляемой авиабомбой по Холодногорскому району Харькова продолжает расти — среди раненых уже по меньшей мере один ребенок.
В Харькове увеличивается количество пострадавших после российского удара КАБом по Холодногорскому району города, произошедшего ночью 20 июня.
Как сообщил председатель Олег Синегубов , сначала было известно о пяти пострадавших. Впоследствии уточнили, что травмы получили 60-летний и 49-летний мужчины, 54-летняя и 87-летняя женщины, а также 6-летний ребенок.
Позже за медицинской помощью обратился еще один 66-летний мужчина. В настоящее время врачи осматривают еще двух пострадавших, поэтому количество травмированных может возрасти.
В результате вражеской атаки поврежден двухэтажный жилой дом. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди.
На месте удара работают спасатели, экстренные службы и медики, продолжается ликвидация последствий обстрелов.
В ночь на 15 июня противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования различных типов. Основное направление удара – Киев. Также ракеты атаковали Днепр и Харьков.