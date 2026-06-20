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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия ударила КАБами по Харькову: под завалами частного дома оказалась женщина

Российская армия ночью атаковала Харьков управляемыми авиабомбами: в Холодногорском районе разрушен частный дом, под завалами оказалась женщина.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Фото иллюстративное - Харьков, ГСЧС

Фото иллюстративное - Харьков, ГСЧС / © Суспільне

В ночь на 20 июня российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Холодногорскому району Харькова. В результате атаки зафиксировано попадание в частный жилищный сектор, под завалами одного из домов оказалась женщина.

О последствиях вражеского удара сообщил городской голова Игорь Терехов .

По предварительной информации, российская армия атаковала Холодногорский район города управляемыми авиационными бомбами. Один из боеприпасов попал в частный жилищный сектор, повлекший за собой разрушение жилых домов.

Известно, что в одном из поврежденных домов под завалами находится женщина. На месте работают спасательные службы, идет уточнение информации о других возможных пострадавших и масштабах разрушений.

Местные власти призывают жителей Харькова не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях из-за угрозы повторных ударов.

В ночь на 15 июня противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования различных типов. Основное направление удара – Киев. Также ракеты атаковали Днепр и Харьков.

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Дата публикации
Количество просмотров
26
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