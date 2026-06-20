Церковный праздник 21 июня / © pexels.com

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Завтра, 21 июня, в православном календаре день памяти святого мученика Юлиана Тарсийского. Юлиан родился в Малой Азии, в Киликии, в богатой и знатной семье. Его отец был язычником и занимал сенаторское положение, в то время как мать была христианкой. После смерти мужа она переселилась в Тарс, где приняла решение воспитать сына в христианской вере и благочестии. Именно здесь Юлиан получил крещение и духовное воспитание, определившее его дальнейший жизненный путь.

С юных лет он отличался глубоким благочестием, любовью к молитве и стремлением жить согласно Евангелию.

Когда Юлиану исполнилось около 18 лет, Римскую империю охватили массовые преследования христиан. Император Диоклетиан потребовал от всех подданных приносить жертвы языческим богам.

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Юлиан был арестован и предстал перед правителем Маркианом. Его долго убеждали отречься от Христа, обещая свободу, почести и богатство, но юноша оставался непоколебимым. Ни угрозы, ни пытки не смогли сломить его веру.

По преданию жития, святого в течение длительного времени водили по городам Киликии, подвергая допросам и жестоким пыткам. Его бросали в тюрьму, пытаясь сломить физически и морально, но Юлиан продолжал исповедовать Христа.

Особенностью его подвига является то, что даже в страданиях он оставался спокойным и не терял внутренней духовной силы.

Трогательным эпизодом его жития является участие матери. Она сопровождала сына в заключении, поддерживая его молитвой. Когда правитель узнал ее присутствие, он сначала думал, что она убедит Юлиана отречься от веры.

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Однако мать открыто исповедовала себя христианкой. За это она понесла жестокое наказание и, по преданию, умерла от нанесенных ран, став вместе с сыном свидетелем веры Христовой.

В конце концов Юлиана приговорили к смертной казни. Его смерть была особенно жестокой: святого поместили в мешок, наполненный песком и ядовитыми змеями, и бросили в море.

Приметы 21 июня

Народные приметы 21 июня / © pexels.com

Если 21 июня ясная и теплая погода, лето будет жарким и урожайным.

Обильная роса утром — в хорошую погоду в ближайшие дни и хороший урожай.

Если много паутины в воздухе — на длительную сухую и теплую погоду.

Что завтра нельзя делать

В народе верили, что ссоры с близкими в этот день могут обернуться длительной разлукой или охлаждением отношений, поэтому советовали сдерживать эмоции и избегать конфликтов. Не рекомендовали также начинать новые дела или излишне хвастаться достижениями, чтобы не «потерять» удачу.

Что можно делать завтра

21 июня считали удачным временем для работ в саду и в огороде. В этот период все хорошо приживалось и активно росло, поэтому сеяли и подсевали редис, салаты и другую зелень. Также тогда отправлялись собирать липовый цвет, ведь липа обычно расцветала в начале лета, наполняя воздух медовым ароматом.

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