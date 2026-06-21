Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп во время выступления, демонстрируя новый самолет Air Force One, попал в неприятный конфуз. Глава Белого дома перепутал имена основателя компании SpaceX Илона Маска и назвал его Леоном.

Видео опубликовал американский журналист, медиакритик и издатель информационного бюллетеня Public Notice Аарон Рупар.

Известно, что 19 июня президент был на представлении реактивного самолета Boeing, предназначенного для дополнения стареющего президентского флота. Неудобный момент произошел, когда Трамп обсуждал самые современные возможности самолета, в том числе интеграцию Starlink, спутникового интернет-сервиса, принадлежащего SpaceX Маска.

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«У нас там есть коммуникационное оборудование, которое никто раньше не видел. Это самый высокий уровень, включая Starlink, мой друг Леон — мой друг Илон будет очень рад», — сказал Трамп, но, поняв словесную оговорку, быстро исправил ее.

Radar Online отмечает, что это видео мгновенно разлетелось по социальным сетям и опубликовало реакцию американцев. Пользователи платформы X жестоко раскритиковали Трампа за конфуз. Они оставили откровенные комментарии:

«Он всегда будет Леоном Маском»,

«Отныне он Леон»,

Другие комментарии были более жесткими:

«Если вы Леон, то больше ли вы волнуетесь, что деменция охватывает вас, или что парень, которого вы считали своей марионеткой, даже не знает вашего имени?»

«Безумный дедушка, похоже, болен. Надеюсь, это не серьезно»,

«Деменция Дон».

Ляпи Трампа

Дональд Трамп не в первый раз попадает в неприятные моменты. Президент США на брифинге с участием европейских лидеров и Владимира Зеленского не смог найти президента Финляндии Стубба, когда представлял его, хотя финский лидер сидел прямо напротив.

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Ранее Трамп проговорился о Путине и соглашении — его слова случайно уловил включенный микрофон.

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