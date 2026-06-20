Умоляла о фото: Трамп публично унизил Мелони и нарвался на жесткий ответ премьера

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп пошел на эскалацию спора с премьер-министром Италии Джорджией Мэлони. Он заявил, что Мэлони «умоляла» его о совместной фотографии во время саммита G7 во Франции.

Об этом пишет Sky News.

«Она умоляла меня сфотографироваться с ней. Она так сильно хотела сфотографироваться со мной. Я бы не сделал этого, но мне было ее жаль», — рассказал Трамп в интервью итальянским журналистам.

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Впоследствии глава Белого дома продолжил атаку на итальянскую коллегу уже на своей странице в социальной сети Truth Social. Он подчеркнул, что Мэлони обращалась к нему с этой просьбой «снова и снова».

«Она плохо справляется с собственным уровнем популярности в Италии, возможно потому, что она отказала США, стране, которая действительно любит и защищает Италию, когда речь шла о том, чтобы запретить Ирану получить или разработать ядерное оружие. Теперь после того, как Соединенные Штаты нанесли военное поражение Ирану, она хочет снова дружить, чтобы поднять себе рейтинг», — написал Дональд Трамп.

В чем суть конфликта

Как выяснилось, причиной гнева Трампа стали не только фотографии, но и стратегические разногласия в военной сфере. Президент США рассказал, что Рим заблокировал американским военным использование итальянских взлетно-посадочных полос во время операций против Тегерана, что создало для Пентагона «большие логистические неудобства».

При этом Трамп не упустил возможности упрекнуть союзников в финансовой помощи, заявив, что США ежегодно выделяют «сотни миллиардов долларов в защиту Италии и других партнеров по НАТО».

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«Моя популярность вас не обходит»: Мелони публично ответила на образы Трампа

Джорджа Мэлони не замедлила ответить и категорически опровергла все слова американского президента о том, что она якобы перед ним унижалась. Глава итальянского правительства обвинила Трампа во лжи и пристрастном отношении.

Итальянская лидер отдельно подчеркнула, что Трамп почему-то демонстрирует гораздо больше уважения к откровенным врагам цивилизованного Запада, чем к своим проверенным временем историческим союзникам.

«Заявления Дональда Трампа полностью придуманы. Я, честно говоря, поражена. Я не знаю, почему президент Соединенных Штатов обращается так со своими союзниками», — сказала Мэлони.

Дональд Трамп — последние новости

Напомним, Трамп попал в неловкую ситуацию во время церемонии вручения Медали Почета в Белом доме. Вручая награду ветерану войны в Афганистане майору Николасу Докеру, Трамп около 40 секунд не мог справиться с застежкой голубой ленты. В конце концов, он просто завязал ее узлом на шее военного. Инцидент вызвал нервный смех у собравшихся.

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К слову, ранее вице-президент США Джей Ди Венс опроверг сомнения в физическом состоянии Дональда Трампа, заявив, что глава Белого дома имеет больше выносливости, чем младшие коллеги из Кабинета. По словам Венса, президент демонстрирует колоссальную работоспособность и ни разу не давал повода усомниться в своей способности выполнять обязанности, несмотря на постоянные обсуждения этого вопроса в прессе.

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