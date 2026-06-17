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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Трамп отказался назвать Путина виновным в войне против Украины: что заявил

Президент США Дональд Трамп уклонился от оценки ответственности Путина за войну в Украине.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп отказался прямо отвечать на вопрос относительно личной ответственности главы Кремля Владимира Путина за развязывание войны против Украины.

Об этом Трамп заявил во время двусторонней встречи с премьер-министром Индии.

Трамп объяснил свою позицию необходимостью сохранения возможностей для дипломатического разрешения конфликта.

«Я не хочу это комментировать, потому что пытаюсь добиться урегулирования конфликта. Это не облегчает задачу», — отметил Дональд Трамп.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Украина обсудила с Дональдом Трампом идею встречи с Владимиром Путиным в США. Формат придумали специально так, чтобы российскому лидеру было очень тяжело отказаться.

Кроме этого Владимир Зеленский предположил, что 17 июня состоится еще одна встреча с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

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Дата публикации
Количество просмотров
978
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