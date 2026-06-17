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Трамп отказался назвать Путина виновным в войне против Украины: что заявил
Президент США Дональд Трамп уклонился от оценки ответственности Путина за войну в Украине.
Президент США Дональд Трамп отказался прямо отвечать на вопрос относительно личной ответственности главы Кремля Владимира Путина за развязывание войны против Украины.
Об этом Трамп заявил во время двусторонней встречи с премьер-министром Индии.
Трамп объяснил свою позицию необходимостью сохранения возможностей для дипломатического разрешения конфликта.
«Я не хочу это комментировать, потому что пытаюсь добиться урегулирования конфликта. Это не облегчает задачу», — отметил Дональд Трамп.
Война в Украине — последние новости
Напомним, Украина обсудила с Дональдом Трампом идею встречи с Владимиром Путиным в США. Формат придумали специально так, чтобы российскому лидеру было очень тяжело отказаться.
Кроме этого Владимир Зеленский предположил, что 17 июня состоится еще одна встреча с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.