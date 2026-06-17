Украинцам пообещали 10 тыс. грн в месяц: кому назначат выплаты

Поступающим пообещали 10 тысяч гривен в месяц / © Getty Images

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Выпускники, которые будут сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ) 2026, могут претендовать на президентскую стипендию в размере 10 тыс. грн ежемесячно. Однако для этого необходимо выполнить ряд условий.

Об этом сообщили в Фонде президента Украины по поддержке образования, науки и спорта.

Право на такую финансовую поддержку будет у тех абитуриентов, которые получат не менее 185 баллов по каждому предмету НМТ.

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Что нужно для стипендии

Высоких результатов тестирования недостаточно. Для назначения стипендии выпускник должен поступить в украинское высшее учебное заведение и стать студентом.

Выплаты будут начисляться в течение первого года обучения в вузе. Размер ежемесячной стипендии составляет 10 тысяч гривен.

В Фонде отмечают, что программа призвана поддержать талантливых абитуриентов и мотивировать школьников достигать высоких результатов при сдаче НМТ.

Там подчеркивают, что государство готово поощрять тех, кто демонстрирует упорство и высокий уровень знаний, а также рассчитывает видеть таких выпускников среди студентов украинских университетов.

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Напомним, ранее речь шла о том, что обжаловать результаты НМТ почти невозможно, но в некоторых случаях УЦОКО все же пересматривает решение.

Также речь шла о том, что эксперты выступили против отмены обязательной математики на НМТ.

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