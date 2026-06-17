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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
165
Время на прочтение
2 мин

Масако в нежно-голубом наряде, Максима — в фактурном платье: красивые образы императрицы и королевы в Амстердаме

Японская императрица и королева Нидерландов продемонстрировали эффектные наряды во время встречи.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Императрица Масако и королева Максима

Императрица Масако и королева Максима / © Getty Images

Император Японии Нарухито и императрица Масако прибыли с официальным визитом в Нидерланды. В Амстердаме они приняли участие в торжественной церемонии приветствия на площади Дам, которую для них организовали король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима.

Для официального мероприятия императрица Масако выбрала изысканный классический ансамбль светлоголубого оттенка с флористическим принтом, состоящий из приталенного жакета с декоративной окантовкой и серебряными пуговицами с жемчужинами, а также платья миди.

Император Нарухито и императрица Масако, Виллем-Александр и королева Максима / © Getty Images

Император Нарухито и императрица Масако, Виллем-Александр и королева Максима / © Getty Images

Ее Величество дополнила наряд элегантной шляпкой с широкими полями и вуалью, туфлями молочного цвета на устойчивых каблуках, белыми перчатками, клатчем в тон и жемчужными украшениями. Волосы были аккуратно уложены, а макияж был сдержанным и естественным.

Королева Максима сделала ставку на яркий цвет и выразительный дизайн. Монархиня надела роскошное платье длины миди насыщенного лаймово-зеленого оттенка от бренда Natan. Наряд был без рукавов и имел фактурную аппликацию, создававшую объемный цветочный эффект. Асимметричный подол с удлиненным шлейфом придавал платью торжественности.

Императрица Масако и королева Максима / © Getty Images

Императрица Масако и королева Максима / © Getty Images

Образ Максима дополнила белым широким обручем, белыми кожаными перчатками, молочным клатчем и белыми туфлями-лодочками с прозрачными вставками. Из украшений она выбрала золотые серьги с жемчугом, браслеты с бриллиантами, часы и кольца. Волосы королева уложила мягкими волнами, а в макияже сделала акцент на глазах.

Рядом с супругами стояли император Нарухито, одетый в черный классический костюм с бледно-фиолетовым галстуком, и король Виллем-Александр, который выбрал темно-синий костюм с галстуком в мелкий красный горошек и белым нагрудным платком-паше.

Напомним, императрица Масако в кимоно нежного оттенка с цветочным принтом появилась на государственном банкете.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
165
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