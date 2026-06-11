В нежном цветочном платье и лавровом венке: королева Максима сходила на обед

Королева Максима / © Getty Images

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Королева Максима посетила правительственный обед, организованный премьер-министром Нидерландов в замке Дуйвенворде во второй день государственного визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Нидерланды.

Королева Максима и первая леди Германии Эльке Бюденбендер / © Getty Images

Королева Максима выбрала для очередного мероприятия нежный и романтичный образ, а именно платье с тонким поясом на талии от Zimmermann с нежным цветочным принтом, которое ранее было замечено на церемонии вручения дипломов принцессе Амалии.

Принцесса Катарина-Амалия со своей семьей / © Instagram королевской семьи Нидерландов

Наряд был украшен блестящей чешуйчатой ​​каймой по подолу и манжетам. Закругленные линии подчеркивают мягкость силуэта. Образ дополнял лавровый венок от Фабьенн Дельвинь, маленький клатч, перчатки и замшевые туфли-лодочки на каблуках. Также Максима держала в руках платок и надела крупные серьги-пусеты с бриллиантами, волосы распустила и сделала выразительный макияж глаз.

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Королева Максима / © Getty Images

Напомним, на вечернем банкете, состоявшемся накануне в королевском дворце, Ее Величество появилась в платье Jantaminiau и тиаре с сапфирами, которую носила ранее на коронации своего мужа короля Виллема-Александра в 2013 году.

Первая леди Германии Эльке Бюденбендер, прицн Константин, президент Франк-Вальтер Штайнмайер, король Виллем-Александр, королева Максима и принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

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