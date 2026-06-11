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В нежном цветочном платье и лавровом венке: королева Максима сходила на обед
Королева Нидерландов продемонстрировала на публике образ, в котором мы ее уже видели.
Королева Максима посетила правительственный обед, организованный премьер-министром Нидерландов в замке Дуйвенворде во второй день государственного визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Нидерланды.
Королева Максима выбрала для очередного мероприятия нежный и романтичный образ, а именно платье с тонким поясом на талии от Zimmermann с нежным цветочным принтом, которое ранее было замечено на церемонии вручения дипломов принцессе Амалии.
Наряд был украшен блестящей чешуйчатой каймой по подолу и манжетам. Закругленные линии подчеркивают мягкость силуэта. Образ дополнял лавровый венок от Фабьенн Дельвинь, маленький клатч, перчатки и замшевые туфли-лодочки на каблуках. Также Максима держала в руках платок и надела крупные серьги-пусеты с бриллиантами, волосы распустила и сделала выразительный макияж глаз.
Напомним, на вечернем банкете, состоявшемся накануне в королевском дворце, Ее Величество появилась в платье Jantaminiau и тиаре с сапфирами, которую носила ранее на коронации своего мужа короля Виллема-Александра в 2013 году.