Важность почвы: чем отличаются компост, наполнитель для вазонов и верхний слой земли

Важность почвы / © Credits

Реклама

Садоводство сегодня переживает настоящий ренессанс. Огород на балконе, домашние джунгли и декоративные клумбы стали не только хобби, но и способом снять стресс и вернуться к природе. Однако одна из самых распространенных ошибок новичков — думать, что любая земля одинакова, об этом рассказало издание Martha Stewart.

На самом деле каждый тип почвы выполняет свою функцию. Одни смеси созданы для вазонов, другие — для улучшения плодородия, а некоторые нужны только как основа для клумб и газонов. Именно поэтому понимание разницы между компостом, почвой для контейнеров и верхним слоем земли поможет избежать разочарований и вырастить сильные растения.

Из чего состоит почва

Здоровая почва состоит из четырех основных компонентов:

Реклама

Минеральных частиц — песка, ила и глины.

Органического вещества — перегноя, растительных остатков и полезных микроорганизмов.

Воды, которая переносит питательные вещества к корням.

Воздуха, необходимого для дыхания корневой системы.

Баланс между этими элементами определяет, насколько хорошо растения будут получать влагу и питательные вещества.

Грунт для вазонов

Несмотря на название, большинство современных смесей для вазонов на самом деле не содержат традиционной земли. Они состоят из торфа или кокосового волокна, перлита для аэрации и небольшого количества органических компонентов. Такие смеси созданы специально для контейнерного выращивания.

Когда использовать

комнатные растения

балконные контейнеры

подвесные кашпо

рассадные лотки

Преимущества

легкие и рыхлые

хорошо пропускают воздух

обеспечивают качественный дренаж

способствуют развитию корней.

Недостатки

быстрее пересыхают

питательные вещества постепенно истощаются

стоят дороже обычного грунта

Главное правило: не используйте садовую землю в горшках. Она уплотняется и ухудшает доступ кислорода к корням.

Компост

Компост — это органическая масса, которая образуется при разложении растительных остатков, листьев, пищевых отходов и другой органики. Его часто называют «витаминной добавкой» для почвы.

Реклама

Когда использовать

для улучшения структуры садового грунта

на клумбах

в овощных грядках

для мульчирования

Преимущества

питает полезные почвенные микроорганизмы в почве

улучшает структуру земли

уменьшает уплотнение

постепенно отдает питательные вещества

Недостатки

состав и концентрация питательных веществ могут отличаться

не подходит как единственный субстрат для выращивания

в небольших контейнерах может удерживать слишком много влаги

Стоит распределять компост слоем 5-7 сантиметров по поверхности почвы и не перекапывать его слишком глубоко.

Верхний слой земли

Это верхний естественный слой почвы, который состоит преимущественно из песка, ила и глины с небольшим количеством органического вещества. Его задача — создавать основу для роста растений.

Когда использовать

для выравнивания участка

создание новых клумб

формирования газонов

заполнения низин и углублений

Преимущества

создает базовую структуру сада

удерживает влагу

обеспечивает опору для корневой системы

Недостатки

качество может сильно отличаться в зависимости от производителя

сам по себе часто содержит недостаточно питательных веществ

не подходит для вазонов и контейнеров

Больше компоста — не всегда лучше

Многие садоводы убеждены, что если компост полезен, его можно добавлять без ограничений. На самом деле это один из самых распространенных мифов. Его избыток может привести к вымыванию питательных веществ в водоемы после дождей или таяния снега. Кроме того, чрезмерное количество органики способно нарушить естественный баланс почвы.

Перед масштабным внесением удобрений рекомендуется сделать анализ почвы. Это очень актуально для владельцев новостроек, где земля может содержать остатки строительных материалов или химических веществ.

Реклама

Успешное садоводство начинается не с семян и даже не с полива, а с правильной почвы. Компост питает землю, почва для вазонов создает идеальные условия для контейнерных растений, а верхний слой земли формирует основу сада. Каждый из них имеет свое назначение, поэтому именно их грамотное сочетание помогает растениям расти сильными, здоровыми и красивыми. И если есть одно правило, которое стоит запомнить, то оно звучит просто: не существует универсальной земли для всего.

Новости партнеров