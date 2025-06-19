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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
85
Время на прочтение
2 мин

Грунтоблоки: как экологично посеять рассаду без использования пластика

В мире, где мы все чаще ищем способы жить экологической жизнью и уменьшать количество использованного пластика, садоводство также претерпевает «зеленые» изменения.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Грунтоблоки: как экологично посеять рассаду без использования пластика

Грунтоблоки: как экологично посеять рассаду без использования пластика / © Credits

Один из таких новейших и эффективных методов — посев в грунтоблоки. Это прекрасная альтернатива пластиковым кассетам, горшкам и контейнерам. Известный садовод Jamie Walton поделился своим опытом и вдохновением.

Что такое грунтоблоки

Грунтоблоки — это плотно спрессованные кубики влажного грунта или субстрата, которые создаются с помощью специального устройства. В каждом таком блоке есть углубление для семян и они прекрасно держат форму без всякой пластиковой емкости.

Что нужно для старта

  • Устройство для формирования блоков. Существуют блокировщики разных размеров — для малых, средних и крупных семян. Самые маленькие блоки имеют размер около 2-4 см и идеально подходят для начального проращивания.

  • Питательная среда (почва). Используйте легкий, влажный, но не слишком водянистый субстрат — лучше всего торфяно-кокосовую смесь или компост с вермикулитом и кокосовым волокном.

  • Поддоны или лотки для размещения блоков. Можно использовать экологические варианты — бамбуковые, деревянные, металлические поддоны или переработанные пластиковые емкости, например, от ягод.

Как сделать грунтоблоки

  1. Увлажните субстрат — он должен быть настолько влажным, чтобы держать форму после прессования.

  2. Погрузите блокиратор в смесь, хорошо нажмите, чтобы заполнить все камеры.

  3. Выдавите блоки на поверхность (лоток или деревянную подставку), прижав устройство вниз.

  4. В каждый блок положите по 1 семени, немного присыпьте тонким слоем субстрата при необходимости.

  5. Оставьте блоки прорастать в теплом месте, при необходимости слегка увлажняйте.

Какие культуры подходят для грунтоблоков

  • Малые блоки: капуста, брокколи, салаты, базилик, перец, томаты, зелень.

  • Большие блоки: кабачки, огурцы, дыни, фасоль, кукуруза.

  • Можно пересадить маленькие блоки в большие — это позволяет без стресса «пикировать» рассаду.

Преимущества грунтоблоков

  • Без пластика — экологически чисто

  • Здоровые корни — меньше стресса во время пересадки

  • Легко контролировать влажность

  • Идеально для проращивания в условиях дома

  • Развивает любовь к природе даже у детей

На заметку

  • Если вы хотите сделать блокиратор самостоятельно — можно использовать формочку от льда или пластиковую бутылку без дна.

  • Увлажняйте блоки снизу — просто подливайте воду в поддон.

  • Для сохранения влаги сверху можно накрыть лоток пленкой или крышкой.

Посев в грунтоблоки — это не просто удобная технология, а настоящий лайфхак для современных садоводов. Он объединяет заботу о природе, комфорт и отличный результат. Если вы мечтали вырастить рассаду дома и не загромождать пространство пластиковыми стаканчиками — попробуйте этот метод уже сегодня.

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