Грунтоблоки: как экологично посеять рассаду без использования пластика / © Credits

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Один из таких новейших и эффективных методов — посев в грунтоблоки. Это прекрасная альтернатива пластиковым кассетам, горшкам и контейнерам. Известный садовод Jamie Walton поделился своим опытом и вдохновением.

Что такое грунтоблоки

Грунтоблоки — это плотно спрессованные кубики влажного грунта или субстрата, которые создаются с помощью специального устройства. В каждом таком блоке есть углубление для семян и они прекрасно держат форму без всякой пластиковой емкости.

Что нужно для старта

Устройство для формирования блоков. Существуют блокировщики разных размеров — для малых, средних и крупных семян. Самые маленькие блоки имеют размер около 2-4 см и идеально подходят для начального проращивания.

Питательная среда (почва). Используйте легкий, влажный, но не слишком водянистый субстрат — лучше всего торфяно-кокосовую смесь или компост с вермикулитом и кокосовым волокном.

Поддоны или лотки для размещения блоков. Можно использовать экологические варианты — бамбуковые, деревянные, металлические поддоны или переработанные пластиковые емкости, например, от ягод.

Как сделать грунтоблоки

Увлажните субстрат — он должен быть настолько влажным, чтобы держать форму после прессования. Погрузите блокиратор в смесь, хорошо нажмите, чтобы заполнить все камеры. Выдавите блоки на поверхность (лоток или деревянную подставку), прижав устройство вниз. В каждый блок положите по 1 семени, немного присыпьте тонким слоем субстрата при необходимости. Оставьте блоки прорастать в теплом месте, при необходимости слегка увлажняйте.

Какие культуры подходят для грунтоблоков

Малые блоки: капуста, брокколи, салаты, базилик, перец, томаты, зелень.

Большие блоки : кабачки, огурцы, дыни, фасоль, кукуруза.

Можно пересадить маленькие блоки в большие — это позволяет без стресса «пикировать» рассаду.

Преимущества грунтоблоков

Без пластика — экологически чисто

Здоровые корни — меньше стресса во время пересадки

Легко контролировать влажность

Идеально для проращивания в условиях дома

Развивает любовь к природе даже у детей

На заметку

Если вы хотите сделать блокиратор самостоятельно — можно использовать формочку от льда или пластиковую бутылку без дна.

Увлажняйте блоки снизу — просто подливайте воду в поддон.

Для сохранения влаги сверху можно накрыть лоток пленкой или крышкой.

Посев в грунтоблоки — это не просто удобная технология, а настоящий лайфхак для современных садоводов. Он объединяет заботу о природе, комфорт и отличный результат. Если вы мечтали вырастить рассаду дома и не загромождать пространство пластиковыми стаканчиками — попробуйте этот метод уже сегодня.

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