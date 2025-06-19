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Грунтоблоки: как экологично посеять рассаду без использования пластика
В мире, где мы все чаще ищем способы жить экологической жизнью и уменьшать количество использованного пластика, садоводство также претерпевает «зеленые» изменения.
Один из таких новейших и эффективных методов — посев в грунтоблоки. Это прекрасная альтернатива пластиковым кассетам, горшкам и контейнерам. Известный садовод Jamie Walton поделился своим опытом и вдохновением.
Что такое грунтоблоки
Грунтоблоки — это плотно спрессованные кубики влажного грунта или субстрата, которые создаются с помощью специального устройства. В каждом таком блоке есть углубление для семян и они прекрасно держат форму без всякой пластиковой емкости.
Что нужно для старта
Устройство для формирования блоков. Существуют блокировщики разных размеров — для малых, средних и крупных семян. Самые маленькие блоки имеют размер около 2-4 см и идеально подходят для начального проращивания.
Питательная среда (почва). Используйте легкий, влажный, но не слишком водянистый субстрат — лучше всего торфяно-кокосовую смесь или компост с вермикулитом и кокосовым волокном.
Поддоны или лотки для размещения блоков. Можно использовать экологические варианты — бамбуковые, деревянные, металлические поддоны или переработанные пластиковые емкости, например, от ягод.
Как сделать грунтоблоки
Увлажните субстрат — он должен быть настолько влажным, чтобы держать форму после прессования.
Погрузите блокиратор в смесь, хорошо нажмите, чтобы заполнить все камеры.
Выдавите блоки на поверхность (лоток или деревянную подставку), прижав устройство вниз.
В каждый блок положите по 1 семени, немного присыпьте тонким слоем субстрата при необходимости.
Оставьте блоки прорастать в теплом месте, при необходимости слегка увлажняйте.
Какие культуры подходят для грунтоблоков
Малые блоки: капуста, брокколи, салаты, базилик, перец, томаты, зелень.
Большие блоки: кабачки, огурцы, дыни, фасоль, кукуруза.
Можно пересадить маленькие блоки в большие — это позволяет без стресса «пикировать» рассаду.
Преимущества грунтоблоков
Без пластика — экологически чисто
Здоровые корни — меньше стресса во время пересадки
Легко контролировать влажность
Идеально для проращивания в условиях дома
Развивает любовь к природе даже у детей
На заметку
Если вы хотите сделать блокиратор самостоятельно — можно использовать формочку от льда или пластиковую бутылку без дна.
Увлажняйте блоки снизу — просто подливайте воду в поддон.
Для сохранения влаги сверху можно накрыть лоток пленкой или крышкой.
Посев в грунтоблоки — это не просто удобная технология, а настоящий лайфхак для современных садоводов. Он объединяет заботу о природе, комфорт и отличный результат. Если вы мечтали вырастить рассаду дома и не загромождать пространство пластиковыми стаканчиками — попробуйте этот метод уже сегодня.