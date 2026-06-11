Война в Украине пересекла "границу" Первой мировой: что означает новый антирекорд Европы

Война в Украине длится дольше Первой мировой

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Война в Украине длится дольше Первой мировой. 11 июня 2026 года начались 1569-е сутки полномасштабной войны — теперь война в Украине длится официально дольше Первой мировой. Первая мировая война длилась 1568 дней — чуть более 4 лет.

Об этом пишет Xataka.

Война в Украине идет дольше Первой мировой

Российские оккупанты думали, что захватят Украину за считанные дни, однако вчера, 10 июня 2026 года, продолжительность полномасштабной войны в Украине превысила Первую мировую войну. В Первой мировой погибли около 20 миллионов человек и прекратили существование четыре империи, включая Российскую.

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Более отдаленным историческим рубежом остается Вторая мировая война, продолжавшаяся 2194 дня, то есть 6 лет и 1 день.

То, что Кремль планировал как блицкриг, превратилось в самое длинное вооруженное противостояние в Европе за последнее столетие, где современные технологии сочетаются с окопной рутиной прошлого.

В 1914 году европейские военные шли на фронт с убеждением, что боевые действия завершатся «до Рождества». Однако Первая мировая война затянулась более чем на четыре года, коренным образом изменив политическую карту континента.

Похожий просчет продемонстрировал и Кремль в феврале 2022 года. Рассчитывая на быстрый захват Киева и смену украинского правительства за считанные дни, Россия развязала длительный конфликт.

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Как немецкое наступление на Париж в 1914 году, так и российский бросок на Киев в 2022-м почти достигли цели, но в конце концов были остановлены защитниками и отбиты. После провала маневренной фазы оба конфликта трансформировались в изнурительную позиционную войну.

Как военные столетие назад, так и сейчас украинцы вынуждены закапываться в землю, чтобы выжить под непрерывными артиллерийскими обстрелами. Кадры с линии фронта на востоке Украины — с разветвленными системами окопов, выжженными лесополосами и усеянными воронками полями — визуально почти идентичны ландшафтам Западного фронта во Франции или Бельгии.

Ключевым отличием современной войны стали дроны. Современные армии отказываются от длинных сплошных линий обороны. Их заменили беспилотниками и сетями небольших замаскированных бункеров.

Несмотря на то, что общее количество жертв в российско-украинской войне меньше масштабов мировых войн, интенсивность опасности остается на критически высоком уровне. В попытках выйти из тупика Украина делает ставку на асимметричные действия — массированные удары ракетами и дронами по российскому тылу и атаки на линии столкновения для сдерживания россиян.

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Война в Украине: последние новости

Напомним, бывший высокопоставленный чиновник ЦРУ США Гленн Корн заявил, что до конца года Украина может достичь прекращения огня. По его мнению, это не будет означать полного завершения войны, однако может стать концом ее активной фазы, в частности массированных бомбардировок украинских городов и ответных ударов по территории РФ.

В то же время, экс-разведчик призвал союзников продолжать поддержку Украины.

Он подчеркнул, что западные партнеры должны и дальше помогать поднимать украинскую экономику и поддерживать людей. Ведь Украина сейчас на передовой и защищает от общей угрозы не только себя, но всю Европу и США.

Также Корн добавил, что Путин банально боится успехов, которых Украина добивается в развитии своего оборонпрома.

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