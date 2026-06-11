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Когда из-за стресса тянет на сладкое: простая стратегия, которая может помочь правильно питаться
Наверняка вы замечали, как после сложного совещания, дедлайна или бессонной ночи рука автоматически тянется к шоколадке, чипсам или доставке фастфуда. Это не слабая сила воли, а вполне предсказуемая реакция мозга на стресс. Однако есть хорошая новость, что существует простой способ не попадать в эту ловушку.
Стресс влияет на наши решения гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд. Когда организм находится в режиме «выживания», мозг ищет быстрый источник удовольствия и энергии. Именно поэтому после тяжелого дня или ночи салат часто проигрывает пирожному, об этом рассказывает издание Women`s Health.
Недавнее исследование, опубликованное в журнале Psychoneuroendocrinology, показало, что под влиянием стресса люди значительно чаще выбирают более вкусные, но менее полезные продукты. В то же время ученые обнаружили интересную закономерность, что если человек заранее ограничил доступ к соблазну, он гораздо реже делает нездоровый выбор. Именно эта стратегия получила название «предварительное обязательство».
Что такое «предварительное обязательство» и как оно работает
Суть метода проста: принимать решение о питании нужно не в момент голода или стресса, а заранее. Например, не покупать домой торт, если знаете, что вечером будет сложно удержаться, составлять список закупок перед походом в супермаркет, планировать меню на несколько дней вперёд, брать полезные перекусы с собой на работу и заранее просматривать меню ресторана перед встречей.
Главное преимущество такого подхода — он уменьшает так называемую усталость от решений. После насыщенного дня у нас уже не достаточно ресурса для постоянного самоконтроля. Если выбор сделан раньше, соблазн значительно слабее.
Это не диета
Важный нюанс, что у «предварительного обязательства» нет ничего общего с жесткими запретами. Стратегия работает не потому, что вы заставляете себя есть только брокколи и куриную грудку. Наоборот, она помогает создать среду, в которой полезный выбор становится простым.
Если дома есть нарезанные фрукты, йогурт или орехи, шанс перекусить ими значительно выше, чем если холодильник пустой, а рядом лежит пачка печенья.
Как использовать метод в реальной жизни
Начать можно буквально сегодня:
Планируйте покупки. Перед супермаркетом составьте список и не ходите за продуктами голодными.
Готовьте перекусы заранее. Орехи, сыр, фрукты или протеиновый батончик помогут избежать импульсивной покупки.
Продумывайте заранее обеды. Даже приблизительный план на несколько дней значительно упрощает здоровое питание.
Будьте честными с собой. Не покупайте продукты только потому, что они «правильные». Если вы не любите киноа или сельдерей вызывает у вас грусть, вряд ли такая стратегия будет долговременной.
Оставляйте место для удовольствия. Полезное питание не означает полный отказ от десертов. Речь идет о балансе, а не наказании.
Есть еще одно преимущество, о котором редко говорят. Предварительное планирование питания часто помогает тратить меньше денег. Спонтанные заказы доставки, перекусы «на ходу» и импульсивные покупки в супермаркете обычно обходятся значительно дороже, чем заранее продуманное меню.
Мы часто обвиняем себя в том, что во время стресса не можем удержаться от пиццы или шоколада. Однако проблема не всегда в силе воли, в моменты напряжения мозг естественно тяготеет к быстрым источникам удовольствия.
Именно поэтому лучшие решения принимаются не в состоянии стресса, а до него. Предварительное планирование питания, простые полезные запасы дома и несколько минут на составление меню могут оказаться эффективнее любой строгой диеты. И, что самое приятное, этот метод не требует идеальности, лишь немного предусмотрительности.