Когда из-за стресса тянет на сладкое: простая стратегия, которая может помочь правильно питаться

шоколадные конфеты / © Associated Press

Реклама

Стресс влияет на наши решения гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд. Когда организм находится в режиме «выживания», мозг ищет быстрый источник удовольствия и энергии. Именно поэтому после тяжелого дня или ночи салат часто проигрывает пирожному, об этом рассказывает издание Women`s Health.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Psychoneuroendocrinology, показало, что под влиянием стресса люди значительно чаще выбирают более вкусные, но менее полезные продукты. В то же время ученые обнаружили интересную закономерность, что если человек заранее ограничил доступ к соблазну, он гораздо реже делает нездоровый выбор. Именно эта стратегия получила название «предварительное обязательство».

Что такое «предварительное обязательство» и как оно работает

Суть метода проста: принимать решение о питании нужно не в момент голода или стресса, а заранее. Например, не покупать домой торт, если знаете, что вечером будет сложно удержаться, составлять список закупок перед походом в супермаркет, планировать меню на несколько дней вперёд, брать полезные перекусы с собой на работу и заранее просматривать меню ресторана перед встречей.

Реклама

Главное преимущество такого подхода — он уменьшает так называемую усталость от решений. После насыщенного дня у нас уже не достаточно ресурса для постоянного самоконтроля. Если выбор сделан раньше, соблазн значительно слабее.

Это не диета

Важный нюанс, что у «предварительного обязательства» нет ничего общего с жесткими запретами. Стратегия работает не потому, что вы заставляете себя есть только брокколи и куриную грудку. Наоборот, она помогает создать среду, в которой полезный выбор становится простым.

Если дома есть нарезанные фрукты, йогурт или орехи, шанс перекусить ими значительно выше, чем если холодильник пустой, а рядом лежит пачка печенья.

Как использовать метод в реальной жизни

Начать можно буквально сегодня:

Реклама

Планируйте покупки . Перед супермаркетом составьте список и не ходите за продуктами голодными.

Готовьте перекусы заранее . Орехи, сыр, фрукты или протеиновый батончик помогут избежать импульсивной покупки.

Продумывайте заранее обеды . Даже приблизительный план на несколько дней значительно упрощает здоровое питание.

Будьте честными с собой. Не покупайте продукты только потому, что они «правильные». Если вы не любите киноа или сельдерей вызывает у вас грусть, вряд ли такая стратегия будет долговременной.

Оставляйте место для удовольствия. Полезное питание не означает полный отказ от десертов. Речь идет о балансе, а не наказании.

Есть еще одно преимущество, о котором редко говорят. Предварительное планирование питания часто помогает тратить меньше денег. Спонтанные заказы доставки, перекусы «на ходу» и импульсивные покупки в супермаркете обычно обходятся значительно дороже, чем заранее продуманное меню.

Мы часто обвиняем себя в том, что во время стресса не можем удержаться от пиццы или шоколада. Однако проблема не всегда в силе воли, в моменты напряжения мозг естественно тяготеет к быстрым источникам удовольствия.

Именно поэтому лучшие решения принимаются не в состоянии стресса, а до него. Предварительное планирование питания, простые полезные запасы дома и несколько минут на составление меню могут оказаться эффективнее любой строгой диеты. И, что самое приятное, этот метод не требует идеальности, лишь немного предусмотрительности.

Новости партнеров