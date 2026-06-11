У ніжній квітковій сукні та лавровому вінку: королева Максима сходила на обід

Королева Максима / © Getty Images

Реклама

Королева Максима відвідала урядовий обід, організований прем'єр-міністром Нідерландів у замку Дуйвенворді у другий день державного візиту президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра до Нідерландів.

Королева Максима та перша леді Німеччини Ельке Бюденбендер / © Getty Images

Королева Максима обрала для чергового заходу ніжний та романтичний образ, а саме сукню з тонким поясом на талії від Zimmermann з ніжним квітковим принтом, яка раніше була помічена на церемонії вручення дипломів принцесі Амалії.

Принцеса Катаріна-Амалія зі своєю сім'єю / © Instagram королівської родини Нідерландів

Вбрання було прикрашене блискучою облямівкою по подолу та манжетам, закруглені лінії підкреслювали м'якість силуету. Образ доповнював лавровий вінок від Фаб'єнн Дельвінь, маленький клатч, рукавички та замшеві туфлі-човники на підборах. Також Максима тримала в руках хустку і одягла великі сережки-пусети з діамантами, волосся розпустила і зробила виразний макіяж очей.

Реклама

Королева Максима / © Getty Images

Нагадаємо, на вечірньому бенкеті, що відбувся напередодні в королівському палаці, Її Величність з'явилася у сукні Jantaminiau та тіарі із сапфірами, яку носила раніше на коронації свого чоловіка короля Віллема-Олександра 2013 року.

Перша леді Німеччини Ельке Бюденбендер, принц Костянтин, президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, король Віллем-Олександр, королева Максима і принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Новини партнерів