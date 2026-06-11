- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 72
- Час на прочитання
- 1 хв
У ніжній квітковій сукні та лавровому вінку: королева Максима сходила на обід
Королева Нідерландів продемонструвала на публіці образ, у якому ми її вже бачили.
Королева Максима відвідала урядовий обід, організований прем'єр-міністром Нідерландів у замку Дуйвенворді у другий день державного візиту президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра до Нідерландів.
Королева Максима обрала для чергового заходу ніжний та романтичний образ, а саме сукню з тонким поясом на талії від Zimmermann з ніжним квітковим принтом, яка раніше була помічена на церемонії вручення дипломів принцесі Амалії.
Вбрання було прикрашене блискучою облямівкою по подолу та манжетам, закруглені лінії підкреслювали м'якість силуету. Образ доповнював лавровий вінок від Фаб'єнн Дельвінь, маленький клатч, рукавички та замшеві туфлі-човники на підборах. Також Максима тримала в руках хустку і одягла великі сережки-пусети з діамантами, волосся розпустила і зробила виразний макіяж очей.
Нагадаємо, на вечірньому бенкеті, що відбувся напередодні в королівському палаці, Її Величність з'явилася у сукні Jantaminiau та тіарі із сапфірами, яку носила раніше на коронації свого чоловіка короля Віллема-Олександра 2013 року.