ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
316
Час на прочитання
2 хв

Супермодель Жизель Бундхен позувала в сукні з екстремально високим розрізом

Зірка знялася в новій фотосесії для відомого глянцю.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Жизель Бундхен

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

45-річна бразильська супермодель Жизель Бундхен стала головною зіркою нового номера журналу W Magazine. Востаннє вона з’являлася на його сторінках майже 20 років тому, тому для неї ця зйомка стала особливою.

На обкладинці журналу бразилійка позувала в стильній чорній блузці Celine і з яскравим кольє на шиї з металевими підвісками. Її волосся було зібране в тугий хвіст, а в макіяжі акцент зроблено на червоній помаді.

Жизель Бундхен у W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен у W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

Одним з найяскравіших у цій зйомці став образ Жизель в асиметричній чорній сукні Gucci з екстремально високим розрізом аж до талії.

Жизель Бундхен у W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен у W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен у W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен у W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

В інтерв’ю журналу Бундхен розповіла про свою фірмову «кінську» ходу, дитинство в Бразилії та фотосесії, які допомогли визначити її кар’єру.

Зазначимо, кар’єра Жизель почалася в 14 років, коли її помітив скаут у ресторані швидкого харчування. З 2002 по 2016 рік вона очолювала рейтинг найбільш високооплачуваних моделей світу за версією журналу Forbes.

Жизель Бундхен у W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен у W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен у W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен у W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен у W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен у W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен у W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен у W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен у W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен у W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен у W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен у W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

Нині модель стала рідше з’являтися на сторінках глянцю та виходити у світ. Вона зайнята вихованням дітей. Рік тому Бундхен втретє стала мамою — вона народила сина. Батьком дитини є її бойфренд (і за чутками, вже чоловік) — 38-річний інструктор з джиу-джитсу Гоакім Валенте. З чоловіком модель зустрічається з червня 2023 року. Також Жизель виховує ще двох дітей — 16-річного сина та 13-річну доньку від колишнього чоловіка, футболіста Тома Бреді.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
316
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie