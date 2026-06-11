Супермодель Жизель Бундхен позувала в сукні з екстремально високим розрізом

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

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45-річна бразильська супермодель Жизель Бундхен стала головною зіркою нового номера журналу W Magazine. Востаннє вона з’являлася на його сторінках майже 20 років тому, тому для неї ця зйомка стала особливою.

На обкладинці журналу бразилійка позувала в стильній чорній блузці Celine і з яскравим кольє на шиї з металевими підвісками. Її волосся було зібране в тугий хвіст, а в макіяжі акцент зроблено на червоній помаді.

Жизель Бундхен у W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

Одним з найяскравіших у цій зйомці став образ Жизель в асиметричній чорній сукні Gucci з екстремально високим розрізом аж до талії.

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Жизель Бундхен у W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен у W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

В інтерв’ю журналу Бундхен розповіла про свою фірмову «кінську» ходу, дитинство в Бразилії та фотосесії, які допомогли визначити її кар’єру.

Зазначимо, кар’єра Жизель почалася в 14 років, коли її помітив скаут у ресторані швидкого харчування. З 2002 по 2016 рік вона очолювала рейтинг найбільш високооплачуваних моделей світу за версією журналу Forbes.

Жизель Бундхен у W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен у W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен у W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен у W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен у W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен у W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

Нині модель стала рідше з’являтися на сторінках глянцю та виходити у світ. Вона зайнята вихованням дітей. Рік тому Бундхен втретє стала мамою — вона народила сина. Батьком дитини є її бойфренд (і за чутками, вже чоловік) — 38-річний інструктор з джиу-джитсу Гоакім Валенте. З чоловіком модель зустрічається з червня 2023 року. Також Жизель виховує ще двох дітей — 16-річного сина та 13-річну доньку від колишнього чоловіка, футболіста Тома Бреді.

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