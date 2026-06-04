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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
130
Час на прочитання
2 хв

На шкільних канікулах: Том Бреді показав фото з підрослими дітьми від супермоделі Жизель Бундхен

Відомий спортсмен привітав сина і доньку з початком канікул.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Том Бреді з дітьми

Том Бреді з дітьми, фото: instagram.com/tombrady

48-річний відомий спортсмен, гравець в американський футбол Том Бреді показав у своєму Instagram серію фото зі своїми дітьми, яких народила йому його колишня дружина — супермодель Жизель Бундхен.

На фото він позував із 16-річним сином Бенджаміном і 13-річною донькою Вівіан.

Том Бреді з дітьми, фото: instagram.com/tombrady

Том Бреді з дітьми, фото: instagram.com/tombrady

Діти Тома Бреді та Жизель Бундхен, фото: instagram.com/tombrady

Діти Тома Бреді та Жизель Бундхен, фото: instagram.com/tombrady

«Навчальний рік закінчився, настрій чудовий, не вистачає тільки нашого чудового випускника Джека… З нетерпінням чекаємо на нагоду відсвяткувати твій випускний разом із тобою!» — написав Том під фото, маючи на увазі свою старшу дитину — 18-річного сина-випускника Джона (Джека) Едварда, якого спортсменові народила акторка Бріджит Мойнеген.

Судячи з фото, у Тома і дітей чудові стосунки. У коментарях під фото шанувальники спортсмена написали, що Бенджамін і Вівіан дуже схожі на свою маму-супермодель.

Том Бреді з сином, фото: instagram.com/tombrady

Том Бреді з сином, фото: instagram.com/tombrady

Том Бреді з дочкою, фото: instagram.com/tombrady

Том Бреді з дочкою, фото: instagram.com/tombrady

Зазначимо, Том Бреді та Жизель Бундеген познайомилися 2006 року через спільних знайомих. Тоді футболіст уже зустрічався з іншою — акторкою Бріджит Мойнеген, яка до того ж була вагітною. Незважаючи на це, спортсмен і супермодель продовжили свої стосунки і одружилися в лютому 2009-го. Розлучилася пара в жовтні 2022-го.

Сама ж Жизель у грудні 2025-го стала мамою втретє. Вона народила сина від інструктора з джиу-джитсу Гоакіма Валенте, з яким вона зустрічалася з червня 2023 року і за яким, за чутками, вже вийшла заміж.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
130
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