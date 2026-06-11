"Папа" чи "тато": мовна суперечка розсварила українців у соцмережах — як буде правильно

Чи можна вживати слово «папа» / © Unsplash

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Щодня в українських соцмережах визріває новий скандал. Цього разу перепалка між людьми розгорілася через слово «папа», яке деякі українці використовують у побутовому мовленні.

Чи є в українській мові слово «папа», чого вимагають учасники скандалу і як розгорілася перепалка в Мережі? Розповідаємо у деталях.

У моїх дітей «папа», а не «тато»: українці сваряться в Мережі

Суперечки в мережі почалися з допису українки, яка поділилася, що її діти називають свого батька не «татом», а «папою».

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«У моїх дітей папа. Не тато. Я цілком україномовна й ніколи іншою не була. І в мене теж був папа. Учора мене за це присоромили під попереднім дописом. Бо зараз в усіх мають бути тати», — написала Олена Гончаренко.

Жінка написала, що, на її думку, слово «папа» — не російське і не запозичене з російської. Це міжнародне розмовне слово, яке виникло з простих дитячих складів («па-па») і є в багатьох європейських мовах. Також вона додала запитання підписникам — чи не здається їм, що ми робимо забагато честі росіянам, коли приписуємо їм походження іншомовних слів.

У коментарях розпочалася дискусія:

«Мені не зрозуміло. Ми боремося за незалежність, вільне висловлювання своєї думки, але при цьому диктуємо, кому і як спілкуватися? З яких пір люди мають в соціумі боятись сказати неправильне слово чи висловитись не так, як комусь подобається? Якщо людина лайно, то літературна і правильна мова нічого не виправить», — пише Яна Лісовська.

«Мої, зараз вже дорослі діти, в дитинстві говорили „папа“, а зараз просто перейшли на „тато“ абсолютно безболісно. Іноді називають і так, і так. А внуки мене називають „бабуся“, і це мені тепер подобається більше, ніж „бабушка“. Я дуже шкодую, що совєти забрали мою можливість грамотно розмовляти українською. Мова наша неймовірно гарна», — пише користувачка Людмила Гайдамащук.

«Не тисніть на жалість словами „аби він був“, не виправдовуйте своє бажання зручності, а не так, як потрібно і правильно. Є „тато“, „татусь“ і ще кілька варіантів, але не „папа“!!!», — пише Лілія Нечипоренко.

«У мене папа, і записаний у телефоні як „папуня“, і в сестри також. І геть мені все одно, хто і що про мене думає!», — поділилася користувачка Юлія Вікторівна.

Українська акторка Римма Зюбіна також написала пост на цю тему:

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«Їхала з гарною родиною в купе. Тато — УБД, мила дружина, чемна дівчинка, спілкуються з взаємоповагою, з гумором. Спілкування українською, але до тата говорять — „папа“. Чого? З якого дива? Не наважилася запитати, аби не псувати родині відпочинок, бо це запитання могло б ввести в ступор всіх трьох, як мене ввело ото „папа, папа“».

У коментарях українці поділилися, що їм також «ріже вухо» слово «папа». А деякі написали, що завжди так говорили.

«Головне, що люди говорять українською. Цей „папа“ можна вважати легким суржиком. Мова жива, і в ній можуть бути такі от відхилення. У нас половина України суржиком говорить, такі реалії. Як на мене, це нормально, а от коли у Львові за маленьку помилку чужа тьотя кидається на дитину із зауваженням, ото перебір. Українізація має бути лагідна, а не агресивна».

«Я у 23 роки перевчилася говорити на „тато“».

«Бабусі, дідусі, батьки говорили українською. Мама родом з Полтавщини, і у них спілкувалися українською, але на конкретне слово „батько/тато“ говорили лише „папа“. Так нас і наша мама привчила. Все життя говорили і говоримо українською, але не „тато“ і не „батько“ говорили, а „папа“».

То чи існує слово «папа» в українській мові

В українській мові слово «папа» є запозиченням і має зовсім інші значення — це або голова католицької церкви, або дитяче позначення хліба. До російської мови слово «папа» свого часу потрапило з французької через моду аристократії, а вже звідти поширилося до України.

Історично українці цього слова для позначення батька не вживали, тому мовознавці зазначають, що нормативними й питомими є лише слова «тато» або «батько».

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Слово «тато» є дуже давнім і походить від перших звуків дитячого лепету, які немовлятам найлегше вимовити. Воно є традиційним для багатьох слов’янських народів. Слово має багато зменшувально-пестливих форм, наприклад, татусь, татечко чи татко.

Мовний скандал у Кропивницькому

Нагадаємо, у Кропивницькому стався мовний інцидент у продуктовому магазині: покупчиня викликала поліцію через цінник із написом «цвітна капуста». Жінка заявила, що це слово є російським, звинуватила продавчиню в «роботі на РФ» і вимагала замінити назву на «кольорова капуста».

Спроби працівниці закладу пояснити, що назва походить від слова «цвіт», клієнтку не переконали. Правоохоронці, які прибули на виклик, вислухали обидві сторони й не виявили жодних порушень закону. Це обурило відвідувачку: вона емоційно заявила, що «поліція вся куплена», і пішла геть.

При цьому філологи зазначають, що слово «цвітна» є абсолютно нормативним в українській мові й походить від іменника «цвіт», а варіант «кольорова» є лише його синонімом. Інцидент викликав жваве обговорення та іронію в соцмережах.

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Користувачі підтримали продавчиню, підтвердивши нормативність слова «цвітна», та критично відреагували на надмірну й безпідставну агресію «мовної захисниці».

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