Ольга Сумська здивувала зізнанням про окремі спальні з чоловіком і їхню романтику в 30-річному шлюбі

Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком / © instagram.com/olgasumska

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Українська акторка Ольга Сумська поділилася несподіваними подробицями сімейного життя з чоловіком Віталієм Борисюком.

Зірка зізналася, що вже певний час вони з коханим сплять у різних кімнатах. Втім, за словами акторки, це рішення не пов’язане з кризою у стосунках. Навпаки, така практика лише додає подружжю романтики та допомагає зберігати емоційну близькість навіть після 30 років шлюбу.

«У нас окремі спальні. Зізнаюсь, ми спимо окремо з якогось певного часу. Просто коли квартира стала більшою, ми вирішили зробити окремі спальні. Це нормально, це комфортно. І коли вранці чоловік стукає, наприклад, з кавою: „Графине, можна до вас?“ Боже, яка це романтика», — розповіла Сумська для «РБК-Україна».

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Ольга Сумська з чоловіком / © instagram.com/olgasumska

Акторка говорить, що завдяки такому формату вони навіть встигають сумувати одне за одним. На її думку, це позитивно впливає на стосунки та не дає почуттям згасати навіть після багатьох років спільного життя.

«Я встигаю скучити. Це класно. Тому, якщо ви чогось боїтеся, скажімо, втратити якусь близькість, навпаки, це ще більше розпалює», — поділилася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська шокувала зізнанням про зраду в театрі. Болісним ударом стала поведінка колеги.

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