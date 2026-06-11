ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
1 хв

Ольга Сумська здивувала зізнанням про окремі спальні з чоловіком і їхню романтику в 30-річному шлюбі

Подружжя має свої секрети міцного 30-річного шлюбу.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком

Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком / © instagram.com/olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська поділилася несподіваними подробицями сімейного життя з чоловіком Віталієм Борисюком.

Зірка зізналася, що вже певний час вони з коханим сплять у різних кімнатах. Втім, за словами акторки, це рішення не пов’язане з кризою у стосунках. Навпаки, така практика лише додає подружжю романтики та допомагає зберігати емоційну близькість навіть після 30 років шлюбу.

«У нас окремі спальні. Зізнаюсь, ми спимо окремо з якогось певного часу. Просто коли квартира стала більшою, ми вирішили зробити окремі спальні. Це нормально, це комфортно. І коли вранці чоловік стукає, наприклад, з кавою: „Графине, можна до вас?“ Боже, яка це романтика», — розповіла Сумська для «РБК-Україна».

Ольга Сумська з чоловіком / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з чоловіком / © instagram.com/olgasumska

Акторка говорить, що завдяки такому формату вони навіть встигають сумувати одне за одним. На її думку, це позитивно впливає на стосунки та не дає почуттям згасати навіть після багатьох років спільного життя.

«Я встигаю скучити. Це класно. Тому, якщо ви чогось боїтеся, скажімо, втратити якусь близькість, навпаки, це ще більше розпалює», — поділилася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська шокувала зізнанням про зраду в театрі. Болісним ударом стала поведінка колеги.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
41
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie