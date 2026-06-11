"Чаклун" у бою: ЗСУ продемонстрували перехоплення ворожих дронів (відео)

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Українські військові показали бойову роботу підрозділів Сил безпілотних систем ЗСУ із застосуванням дрона-перехоплювача «Чаклун». Кадри дійсно вражають.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На оприлюднених кадрах зафіксовано процес знищення ворожих безпілотників українськими засобами ураження в повітрі.

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У Силах безпілотних систем зазначають, що «Чаклун» використовується для протидії ворожим БпЛА та підвищує ефективність оборони повітряного простору.

Що відомо про дрон

«Чаклун» — український безпілотний авіаційний комплекс літакового типу, який застосовується для військових задач, зокрема розвідки та протидії ворожим БпЛА.

Ключові завдання:

повітряна розвідка;

коригування дій підрозділів;

перехоплення/знищення ворожих дронів (у новіших версіях — як дрон-перехоплювач).

Особливості:

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літакова схема (не коптер);

орієнтований на роботу в бойових умовах;

може інтегруватися в систему тактичної ППО;

розробляється як дешевше та масовіше рішення для фронту.

За відкритими даними, використовується підрозділами Сил оборони, зокрема для боротьби з розвідувальними та ударними БпЛА противника.

Як відомо, Україна активно розвиває власну оборонну промисловість і стрімко збільшує виробництво озброєння, зокрема дронів та високотехнологічних систем. Це стало несподіванкою для Росії та особисто диктатора РФ Володимира Путіна. До прикладу, у травні вдалося сертифікувати 175 зразків нового озброєння. Західні партнери відзначають, що український досвід уже змінює підходи НАТО до сучасної війни. Щобільше, наша держава стає важливим гравцем на ринку безпекових технологій, демонструючи швидке масштабування виробництва озброєнь.

Експерти коментують і можливість виробництва ядерної зброї Україною. Так, закликають не піддаватися впливу традиційних погроз із боку Росії. Річ у тім, що Київ має технічний потенціал для створення ядерної зброї, однак не йде на такий крок через дотримання міжнародних домовленостей і зобов’язань.

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