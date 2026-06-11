"Подарунок" від РФ: 19-річного українця підозрюють у вбивстві військового

Ймовірний агент РФ

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19-річного жителя Полтавщини підозрюють у причетності до вбивства українського військового. За даними слідства, його завербували російські спецслужби.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як встановили правоохоронці, хлопець отримав завдання через Telegram. За 5 тисяч гривень він мав організувати отруєння 23-річного морського піхотинця.

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Росіяни діяли через фейковий акаунт дівчини: увійшли в довіру до військового та запропонували надіслати йому «подарунок».

Речові докази

«Виконуючи вказівки куратора, підозрюваний придбав пляшку міцного алкоголю, ввів до неї отруйну суміш на основі метадону та надіслав поштою до Житомира», — розповіли у відомстві.

Військовий отримав її і випив алкоголь. За кілька днів він помер у реанімації від отруєння.

Хлопця затримали за місцем проживання, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідчі також з’ясовують, хто ще може бути причетний до цього злочину.

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Наразі йдеться про підозру, тож остаточне рішення має ухвалити суд.

Раніше СБУ затримала 18-річного киянина, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби та коригуванні масованої атаки на Київ 24 травня. За даними слідства, він збирав інформацію про наслідки ударів і передавав її кураторові з РФ для підготовки нових атак. Юнака завербували через Telegram, де він шукав «легких грошей». Він також позначав на картах маршрути пересування української військової техніки. Його затримали наступного дня після обстрілу. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення за державну зраду.

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