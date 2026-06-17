Федоров анонсировал превращение Крыма в остров: в Кремле истерически ответили

Сергей Лавров / © Associated Press

Реклама

В Кремле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление министра обороны Украины Михаила Федорова о том, что Крым скоро станет островом. Российское чиновник выразил сомнение по поводу стратегии, которую анонсировал глава украинского оборонного ведомства.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Я не совсем понял, как он собирается это сделать", - отметил Сергей Лавров.

Реклама

По его словам, украинская сторона в своих планах возлагается на применение беспилотных летательных аппаратов. В Кремле заверили, что Москва активно работает над средствами противодействия таковой тактике.

«Он ссылался на беспилотников. Ну, для любого беспилотника противоядие, мы сейчас активно над этим работаем», — отметил Сергей Лавров.

В заключение представитель государства-захватчика позволил себе пренебрежительно высказаться об украинском министре, намекая на якобы недостаток опыта Михаила Федорова.

"Он недавно в должности, ему нужно освоиться", - отметил Сергей Лавров.

Реклама

Напомним, ранее Михаил Федоров сделал громкое заявление по ситуации в оккупированном Крыму. По его словам, россиянам там вскоре будет весело.

Новости партнеров