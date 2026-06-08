У Путина исключили возможность переговоров о мире и атаковали Украину обвинениями

Дмитрий Песков и Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что мирные переговоры России с Украиной сейчас невозможны. Он обвинил Киев в якобы террористических действиях и сознательном торможении мирного процесса.

Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды.

По словам Пескова, ему трудно на сегодня представить возможность переговоров. Тезис спикера российского диктатора базируется на вымышленных террористических действиях Киева.

Реклама

Песков также в очередной раз сделал лживое заявление о том, что Украина якобы делает все для затормаживания процесса мирного урегулирования.

Очевидно, результативная работа Сил обороны Украины изрядно донимает оккупантов в Крыму, поскольку Песков также сообщил, что российские власти разрабатывают комплекс мер, чтобы справиться с проблемами обеспечения топливом на полуострове.

Напомним, утром 8 июня в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов в Симферополе, Севастополе, Феодосии и ряде сел. В Гвардейском попали в электроподстанцию и нефтебазу, вызвав пожары и перебои со светом. «Атеш» подтвердил удары по железной дороге и ряд взрывов в Феодосии, оккупанты заявили об атаке дронами.

Заметим, что ВСУ установили огневой контроль над логистическим маршрутом врага в Крым, что вместе с предыдущими атаками на нефтебазы уже вызывает дефицит товаров на полуострове.

Реклама

Окончание войны — последние заявления Украины и РФ

Напомним, 4 июня президент Украины Владимир Зеленский в открытом письме к президенту РФ Владимиру Путину заявил, что война должна быть завершена честно через переговоры. Он предложил диктатору встречу с участием посредников в Швейцарии, Турции или странах арабского мира при обязательном участии США и Европы как гарантов безопасности, а также подтвердил готовность к прекращению огня и обмену пленными по формуле «всех на всех».

В Кремле заявили, что ознакомились с письмом, однако раскритиковали саму форму обращения, назвав публичность «использованием мегафона». Песков заявил — если украинский президент действительно хочет встречи, он может приехать в Москву. В то же время в РФ продолжили настаивать на старых нарративах: переговоры якобы «на паузе» из-за позиции Киева, а сама российская сторона не ведет официального общения с Украиной, ограничиваясь лишь каналами связи с США.

Сам Путин заявил, что боевые действия в Украине прекратятся только после достижения Россией всех поставленных ею целей, не назвав никаких конкретных сроков или компромиссных условий.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров снова выдвинул циничное условие для окончания войны, назвав «защиту русскоязычных» и «борьбу с русофобией» приоритетом Кремля. Он заявил о якобы «терроризме киевского режима» и требует восстановления прав русскоязычных в Украине как необходимое условие для урегулирования конфликта.

Реклама

Новости партнеров