Зеленский назвал самый быстрый путь к миру: что может произойти с линией фронта

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заморозка линии боевого столкновения в ее нынешнем виде может быть самым быстрым способом перейти к дипломатическому урегулированию войны.

Об этом он сказал в интервью Sky News.

Ведущая Ялда Хаким спросила Зеленского, каким он видит возможное прекращение огня с Россией. В частности, она уточнила, согласился бы он на замораживание линии фронта там, где она проходит сейчас, если бы прекращение огня было согласовано уже завтра.

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"Да. Это самый быстрый путь", - ответил Зеленский.

В то же время, президент подчеркнул, что Украина хочет не просто остановить боевые действия, а сделать это так, чтобы война не вернулась.

"Мы хотим остановить войну таким образом, чтобы она не вернулась. Идея не просто заморозить, но самый быстрый способ – это заморозить и перевести это в дипломатическое русло", – сказал он.

На вопрос, будет ли такой сценарий означать фактическое предоставление России того, чего она хочет на этом этапе, Зеленский ответил, что речь идет не об уступке Москве.

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"Нет, дело не просто в том, чтобы дать. Оставаться там, где мы есть, значит дать народу Украины больше возможностей спасти своих детей, а солдатам вернуться. Я думаю, что это важно для нас", - пояснил президент.

По словам Зеленского, главная цель Украины — сохранить жизнь людей и создать условия для завершения войны по дипломатическому пути, но без риска ее повторения.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Путину с открытым письмом, в котором изложены предложения по прекращению войны и приглашению к личной встрече.

Путин 4 июня сделал ряд заявлений, среди которых сообщил, что готов к переговорам и даже может рассмотреть компромиссы. Путин также заявил, что Россия не отказывалась от диалога с Европой, но не доверяет посредникам с антироссийской позицией.

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