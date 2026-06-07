Зеленский подтвердил, что говорил с Абрамовичем: о чем договорились

Украина не пойдет на территориальные уступки по Донбассу — это стало главным месседжем, который Владимир Зеленский передал Путину через Романа Абрамовича. / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский подтвердил, что действительно встречался в Киеве с российским олигархом Романом Абрамовичем.

Об этом глава государства сказал в интервью Sky News.

«Он (Абрамович — Ред.) приехал в Киев. Он сказал, что принес сообщение мне и хочет от меня передать сообщение Путину», — сказал Зеленский.

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По его словам, Абрамович просил это сделать тихо, без всякой огласки.

«Я сказал, что это ваш выбор, а для нас это неважно», — процитировал свой ответ российскому бизнесмену Зеленский.

Россия до сих пор требует Донбасс

Он добавил, что не секрет, что Абрамович приехал к ним, и что он хочет понять, «что мы готовы сделать», когда дело доходит до мирных переговоров.

Но Зеленский ясно заявил, что не отдаст России Донбасс.

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«Это было ключевое сообщение. Я сказал, что мы не пойдем на это. Мы не дадим вам победы таким образом», — заверил глава государства по поводу судьбы Донбасса.

По словам Зеленского, все компромиссы он готов обсуждать только после прекращения огня.

«Прекращение огня — это самый большой компромисс с нашей стороны вашей стороны», — отметил он.

Является Абрамович посредником

На вопрос, является ли Абрамович теперь посредником для Зеленского в связи с Путиным, президент Украины ответил: «Когда он получил от меня сообщение, он сказал, что обратится непосредственно к Путину».

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Что известно о таинственной «миссии» Абрамовича

Напомним, российский диктатор Путин на своем Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал, что в конце мая ему позвонил по телефону «один из представителей российских бизнес-кругов» и сообщил, что его пригласили в Киев.

В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что бизнесменом, который, по версии диктатора Путина, встретился на днях в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, является российский миллиардер Роман Абрамович.

Издание Financial Times опубликовало детали тайной миссии Абрамовича в Киев, а затем в Москву.

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