Эриксен потерял сознание во время матча Дания — Украина: стало известно, в каком он состоянии

Кристиан Эриксен / © Associated Press

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Стало известно, в каком состоянии находится полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, потерявший сознание на поле во время товарищеского матча против Украины.

Как сообщает Tipsbladet со ссылкой на TV2, в настоящее время 34-летний игрок в сознании. Его состояние стабильное.

"Кристиан Эриксен в сознании и чувствует себя хорошо, учитывая обстоятельства. Матч отменен", — сообщил Датский футбольный союз.

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Эриксену стало плохо на футбольном поле на 65-й минуте поединка против Украины. Арбитр приостановил игру, а врачи сразу появились на поле, чтобы предоставить Кристиану медицинскую помощь.

В итоге Эриксен покинул поле под аплодисменты зрителей. Сразу после этого матча был завершен досрочно — на момент остановки матча Дания выигрывала со счетом 2:1.

Отметим, что летом 2021 года Эриксен пережил сердечный приступ во время Евро-2020. Кристиану удалось реанимировать на поле, после чего его доставили в больницу и позже установили кардиовертер-дефибриллятор.

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