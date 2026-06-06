Призрак барышни и тайные подземные ходы: что скрывает усадьба в Хмельницкой области, в которой снимали "Крепостную"

Усадьба в Самчиках. Фото: turist.km.ua

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Резиденция Чечелей в Самчиках — один из самых аккуратных и ухоженных дворцовых комплексов не только в Хмельницкой области, но и в Украине. Комплекс имеет статус государственного историко-культурного заповедника.

В начале 18 века это имение получил во владение Януш Хоецкий, который в 1725 году создал себе резиденцию на берегу реки Случ.

Наибольший расцвет усадьба приобрела во времена гайсинского старосты, полковника Петра Чечеля. В середине XVIII века он приобрел имение, расширил его и предоставил дворцу роскошное убранство. В это время парк обустроили по образцу европейских ландшафтных садов. По свидетельству современников, полковник Петр Чечель, хотя и не получил высшего образования, но обладал острым умом, здравым смыслом, благоразумием и славился трудолюбием.

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Усадьба в Самчиках привлекает внимание туристов. Фото: Павленко Анастасия, ТСН / © ТСН

Для строительства нового дворцового ансамбля Петр Чечель приглашает самых выдающихся специалистов своего времени — знаменитого польского архитектора Якуба Кубицкого, итальянского скульптора Жана-Батиста Цагляно (автора скульптур, барельефов и лепнины). Упорядочить парк поручили известному садовнику и ученому-естествоиспытателю из Ирландии Денису Макклеру.

Самчиковский дворец — одна из самых изысканных резиденций XVIII века в Украине, сохранившая элегантность и шарм старой Европы. Фото: Павленко Анастасия, ТСН / © ТСН

Первоначальное расположение помещений дворца сохранилось почти полностью. В частности, во дворце есть пять залов (Круглый, Большой, Римский, Семейный и Японский кабинет). Вместе они образуют анфиладу со стороны паркового фасада, содержат богатую художественную отделку в стиле ампира.

Кстати, автором уникальных фресок является Михаил Врубель.

Архитектура сохранилась просто прекрасно, несмотря на то, что в советское время здесь действовала больница, и некоторое время — школа. И школьники откалывали кусочки от лепнины и использовали их вместо мела.

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В свое время в усадьбе устраивали знатные балы.

Усадьба в Самчиках. Фото: Павленко Анастасия, ТСН / © ТСН

Дворец окружен парком, объединяющим французский регулярный и английский пейзажный стиль. Там растут более 280 видов кустов и деревьев, среди которых 150-летняя ель европейская и ель повислая, которой более 280 лет.

Дворцово-парковый ансамбль «Самчики» привлекает своей роскошью не только путешественников, но и киношников.

На его территории были сняты эпизоды для 7 фильмов, среди которых «Колдовская любовь», «Волчье сердце», «Трое», «Крепостная».

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Легенды, которые пересказывают местные

Местные жители рассказывают, что во дворце якобы живет призрак Марии, дочери одного из владельцев. Она любила простого садовода, но отец запретил им быть вместе. Девушка умерла от отчаяния, и теперь ее белая фигура якобы появляется в парке.

Другая легенда утверждает, что под дворцом есть тайные подземные ходы, ведущие в направлении реки Случ и используемые для бегства во время восстаний. Некоторые археологи обнаружили даже подземные арки, которые могут быть остатками тех ходов.

Усадьба в Самчиках. Фото: Павленко Анастасия, ТСН / © ТСН

Дом Чечелей в Самчиках можно посетить ежедневно, кроме понедельника. Работает заповедник с 09:00 до 16:00 по выходным и с 09:00 до 17:00 по будням.

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