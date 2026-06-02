Сегодня Витачов все чаще попадает в списки самых красивых мест Киевщины. Сюда приезжают посмотреть на фантастические рассветы и закаты, за тишиной после шумного города и возможностью увидеть Днепр таким, каким его видели наши предки сотни лет назад.

Село расположено примерно в 60 км к югу от Киева, на высоком правом берегу Днепра. Отсюда открываются панорамные виды на Каневское водохранилище, левобережье и бесконечную синюю ленту великой украинской реки. Но за живописными пейзажами скрывается история, которая насчитывает не менее 1600 лет.

Древнейшее поселение на берегах Днепра

Историки и археологи считают Витачов одним из древнейших поселений не только Украины, но и Центральной Европы. Поселение существовало здесь уже в IV веке нашей эры.

Именно в этот период на территории современного села проживали представители Черняховской культуры — одной из самых развитых археологических культур того времени. В IV-VI веках здесь существовало большое поселение, которое занимало стратегическое положение над Днепром.

Впоследствии на эти земли пришли гунны. По одной из версий, именно они соорудили оборонительные насыпи и курганы вокруг поселения. Исследователи также связывают с гуннским периодом возникновения местных возвышенностей — знаменитых гор Красуха и Окип.

От могучего порта до княжеских совещаний

Наибольший расцвет Витачова пришелся на эпоху Руси. В VIII веке хозяевами этих земель стали русичи, которые превратили поселение в важный портовый центр. Первое письменное упоминание о Витачове датируется 949 годом. В трактате «Об управлении империей» византийский император Константин VII Багрянородный описывал древний Витачов как мощный порт на Днепре в южных окрестностях Киева.

Тогда город играл важную роль на знаменитом торговом пути «из варягов в греки». В местную бухту заходили купеческие и княжеские суда, а жизнь бурлила вокруг пристани.

Сегодня память об этом сохранилась даже в символике села, ведь на гербе и флаге Витачева изображена лодка у портовых ворот.

В начале XI века город подвергся сокрушительному нападению печенегов, однако продолжал оставаться важным пунктом на карте Руси. В 1110 году именно здесь состоялось знаменитое совещание князей с участием Святополка Киевского, Владимира Мономаха, Давида и Олега.

Казаки, шляхта и мост через Днепр

История Витачоа не завершилась с упадком Киевской Руси. В XVI веке здесь активно действовали казаки, которые принимали участие в борьбе против татарских набегов. В XVII веке поселение перешло во владение польского шляхетского рода Харленских.

Интересно, что до революционных событий 1917-1921 годов возле Витачова существовал деревянный мост через Днепр — сооружение, которое сегодня кажется почти невероятным, с учетом масштабы реки.

В XX веке археологи начали масштабные исследования древнего городища и могильника. Раскопки продолжаются и сейчас, они открывают новые страницы многовековой истории этого места.

Легенды о месте силы

Особой загадкой Витачева остается гора Красуха. Это самая высокая точка Правобережной Киевщины, вокруг которой сформировалось немало легенд. Некоторые исследователи и сторонники эзотерических практик называют ее одним из самых мощных положительных энергетических мест планеты.

Научных доказательств таких утверждений нет, однако даже скептики признают, что когда вы находитесь на днепровских кручах Витачова, сложно не почувствовать особую атмосферу. Здесь удивительным образом сочетаются величие природы, историческая память и необычная тишина.

Пейзажи, как из кино

Неудивительно, что живописные склоны Витачова неоднократно становились природными декорациями для украинского кино. Именно здесь снимали отдельные сцены фильмов «Богдан-Зиновий Хмельницкий», «Право на любовь» и «Поводырь». А культовую ленту Ивана Миколайчука «Вавилон ХХ» режиссер почти полностью снял в Витачеве и его окрестностях.

Сегодня одной из самых известных локаций остается деревянная часовня на высоком берегу, от которой открываются поистине сказочные панорамы Днепра.

Популярность Витачова стремительно растет. В выходные здесь часто сложно найти место для парковки, а местные кафе работают с большим наплывом посетителей.

Поэтому опытные путешественники советуют приезжать сюда в будние дни. Именно тогда можно в полной мере насладиться тишиной, прогуляться по тропинкам между холмами, встретить рассвет над Днепром или провести вечер в наблюдении, как солнце медленно прячется за горизонт.

Сегодня Витачов остается одним из самых сильных и красивых мест Киевщины — точкой, где суета современного мира уступает место спокойствию. И, возможно, именно поэтому каждый, кто хотя бы раз побывал на этих кручах, непременно мечтает вернуться сюда снова.

