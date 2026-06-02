Назван наиболее недооцененный молочный продукт, который нужно есть как можно чаще

Легкий сыр с мощной пользой для организма / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Большинство людей, выбирая молочные продукты, предпочитают твердые сыры, йогурты или кисломолочный сыр. В то же время существует продукт, который часто остается без внимания покупателей, хотя по своим питательным свойствам способен конкурировать со многими популярными молочными изделиями. Речь идет о риккоте — нежном итальянском сыре, который диетологи все чаще рекомендуют включать в ежедневный рацион.

Риккота имеет многовековую историю. Особенность состоит в том, что сыр производят не непосредственно из молока, а из сыворотки, которая остается после производства других сыров. Для этого сыворотку повторно нагревают, добавляя натуральные кислоты, после чего образуется нежная творожная масса. Именно поэтому название продукта переводится как «повторно приготовленный».

Почему риккоту считают одним из самых полезных сыров

Риккота содержит большое количество легко усвояемого белка, необходимого для поддержания мышечной массы и нормального функционирования организма. Кроме того, в составе продукта кальций, фосфор, калий, витамины А, D и группы В.

Реклама

В отличие от многих других видов сыра, риккота имеет относительно невысокое содержание жира и соли. Именно поэтому его часто рекомендуют людям, которые следят за весом или стремятся соблюдать принципы здорового питания. Благодаря особой технологии производства, этот сыр легче переваривается и не создает чрезмерной нагрузки на пищеварительную систему.

Специалисты обращают внимание на высокое содержание фосфора и кальция, которые играют важную роль в укреплении костей и зубов. Поэтому риккота особенно полезна детям, людям постарше и женщинам в период менопаузы.

Польза для сердца, нервной системы и мозга

Еще одним важным преимуществом рикоты является наличие витамина В12. Этот витамин участвует в процессах кроветворения, поддерживает работу нервной системы и способствует нормальному функционированию головного мозга.

Витамины группы В помогают организму лучше справляться со стрессом, поддерживают эмоциональное равновесие и способствуют выработке энергии. Регулярное употребление риккоты может оказывать положительное влияние на общее самочувствие, работоспособность и концентрацию внимания.

Реклама

Что можно приготовить из риккоты

Благодаря нежной текстуре и мягкому сливочному вкусу рикота прекрасно сочетается как со сладкими, так и солеными блюдами. Сыр добавляют в пасту, лазанью, равиоли и овощные запеканки. Также этот сыр часто используют для приготовления десертов, в частности чизкейков, кремов и тирамису.

Рикота прекрасно подходит как начинка для блинов, творожников и тостов. Сыр можно смешивать с зеленью для приготовления полезных намазок, добавлять в салаты или даже использовать в качестве ингредиента для питательных полос.

Новости партнеров