Марина Боржемская показала редкое фото с подросшими детьми от Узелкова и растрогала признанием

Украинский фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась теплым семейным контентом по случаю Всемирного дня родителей.

В своем фотоблоге знаменитость опубликовала редкое фото с детьми от покойного боксера Вячеслава Узелкова — 17-летним Робертом и 13-летней Оливией. Подростки не слишком любят публичность, поэтому их появления в фотоблоге мамы случаются нечасто. На снимке Боржемская нежно обнимает сына и дочь и не скрывает гордости за них.

Впрочем, по случаю такого особого дня тренер посвятила пост не только своим детям. Марина также показала фотографии с собственными родителями. На одном из кадров она позировала рядом с отцом дома, а на другом — проводила время с мамой на природе. Но оба семейных фото одинаково завораживают атмосферой их семейной идиллии.

«С Всемирным днем родителей. Горжусь быть вашей мамой и дочерью своих родителей», — лаконично, но искренне написала Боржемская.

Поклонники в свою очередь засыпали спортсменку комплиментами и в очередной раз отметили, что ее папа очень похож на легендарного актера Роберта де Ниро.

Напомним, Марина Боржемская воспитывает двоих детей от брака с боксером Вячеславом Узелковым. После скандального развода именно она взяла на себя основную заботу о Роберте и Оливии, а сейчас время от времени делится с поклонниками семейными моментами.

