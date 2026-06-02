Зеленский предупредил о коварном плане Кремля: что задумал Путин

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

Реклама

Кремль поставил перед собой политическую задачу заблокировать безопасные, экономические и другие стратегические контакты Украины с Молдовой, странами Южного Кавказа, Ближнего Востока и региона Залива.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада руководителя ГУР Олега Иващенко.

По его словам, новые секретные материалы российским ведомствам удалось получить военную разведку Украины. Документы напрямую касаются отношений Киева с партнерами в этих регионах.

Реклама

«Знаем, что одной из ключевых российских политических задач является ограничение наших сохранных, экономических и других стратегических связей с соответствующими странами», — отметил глава государства.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что такие планы Кремля лишь доказывают правильность действий Украины и ее союзников.

«Считаем, что Россия этим только подтверждает, что и мы в Украине, и наши партнеры двигаемся по правильному курсу к большей безопасности и дальнейшему развитию своего суверенитета, а также полной нейтрализации российского влияния», — резюмировал президент.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Владимир Путин накануне массированного удара по Украине несколько дней публично угрожал атакой. Основной удар 2 июня пришелся на Киев, где враг применил ракеты разных типов. Николай Маломуж объяснил, какую стратегическую цель преследовал Путин.

Реклама

Ранее Кирилл Буданов заявил, что Европа вряд ли выступит посредником в переговорах по завершению войны в Украине. Однако на определенном этапе ЕС должен вступить в процесс как полноценный участник.

Новости партнеров