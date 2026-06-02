Буданов раскрыл, присоединится ли ЕС к переговорам о войне в Украине

Кирилл Буданов / © ГУР Минобороны

Европа вряд ли выступит посредником в переговорах по завершению войны в Украине. Однако на определенном этапе ЕС должен вступить в процесс как полноценный участник.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время форума «Архитектура безопасности», передает корреспондентка ТСН.ua Елена Чернякова.

По словам руководителя ОЮУ, европейские страны пока не определили, кто будет представлять их на переговорах. Главная проблема в том, что у разных государств есть свои взгляды, а для процесса нужна единая позиция.

Кирилл Буданов выразил надежду, что в ближайшее время европейские страны определятся по этому вопросу, что позволит перейти к совместной реализации попыток.

«Посредником, не думаю. А участником переговоров, вероятно, она на каком-то этапе должна стать. Но главный вопрос для меня — какая позиция будет у Европы? Кто будет представлять его? И какая будет позиция Европы, понимаете?», — подчеркнул руководитель Офиса президента.

Напомним, ранее Буданов заявил, что в ближайшее время в Киев и Москву приедет официальная делегация из США. Этот визит может оживить продолжающиеся сейчас публичные переговоры.

Также ранее в Офисе президента заявили о намерении прекратить боевые действия до зимы. Кирилл Буданов отметил, что основа для завершения войны уже существует, но не исключил отказа России.

