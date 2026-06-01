Буданов сделал заявление о переговорах с РФ и США: что планируется

Кирилл Буданов / © ТСН

В ближайшее время в Киев и Москву приедет официальная делегация из США. Этот визит может оживить продолжающиеся сейчас публичные переговоры.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время форума «Архитектура безопасности», передает корреспондентка ТСН.ua Елена Чернякова.

Чиновник подтвердил ранее озвученную президентом Владимиром Зеленским информацию о подготовке к этой встрече и отметил, что американская сторона уже окончательно согласовала свой приезд.

«Что касается переговорного процесса, я никогда не говорил, что он в тупике, и продолжаю стоять на этом мнении, поскольку определенные процессы продолжаются. Они, скажем так, не совсем публичны», — подчеркнул Буданов.

Он также добавил, что в Офисе президента уже активно готовятся к предстоящим переговорам с представителями США.

«Я подтверждаю это, и мы все готовимся к этой встрече. Они подтвердили то, что планируют прибыть в ближайшее время в Киев и в Москву», — отметил Буданов.

Напомним, Дональд Трамп, обещавший быстро завершить войну России против Украины, столкнулся с тем, что переговорный процесс фактически зашел в тупик. Несмотря на заявления о близости договоренностей, реального прорыва между Киевом и Москвой до сих пор нет.

Также ранее в Офисе президента заявили о намерении прекратить боевые действия до зимы. Кирилл Буданов отметил, что основа для завершения войны уже существует, но не исключил отказа России.

Кроме этого Украина впервые за несколько лет перехватила инициативу на поле боя, отвоевывая больше территории, чем захватывают российские войска.

