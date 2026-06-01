Анна Саливанчук честно призналась, сколько стоит ее красота: "Невозможно высидеть на гречке"

Украинская актриса Анна Саливанчук откровенно высказалась о красоте, уходе за собой и расходах, которые, по ее мнению, неизбежны для женщин, стремящихся выглядеть ухоженно.

Звезда театра и кино поделилась своими соображениями. Во время разговора она затронула тему женской красоты и финансовых возможностей. По словам актрисы, поддерживать себя в форме сегодня становится все дороже. Особенно это касается питания и регулярного ухода. Поэтому утверждение о том, что красота не требует вложений, она считает далеким от реальности.

«Чтобы правильно питаться, это дорого, потому что овощи и фрукты — это дорого. Ну невозможно высидеть на гречке. Ты не будешь иметь нормальную фигуру», — отметила Саливанчук в программе «Тур Звездами».

Актриса отметила, что расходы не ограничиваются только продуктами. В список необходимых вещей она отнесла косметические процедуры, услуги мастеров красоты, одежду и другие составляющие ухоженного образа. По ее убеждению, с возрастом поддерживать внешность становится сложнее и требует значительно больших ресурсов.

«Когда говорят, что нет, можно просто заниматься спортом на улице… Да, спортом на улице можно заниматься. А чтобы одеться, накраситься и хорошо выглядеть в 40, надо много денег», — подчеркнула знаменитость.

Напомним, такая позиция оказалась противоположной взглядам другой известной украинской телеведущей. Ранее Екатерина Осадчая уверяла, что главными союзниками молодости являются качественный сон, правильный режим и отказ от вредных привычек, а не большие финансовые затраты, однако звезда рассекретила, сколько сама тратит на уходза собой.

