ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
568
Время на прочтение
2 мин

Анна Саливанчук честно призналась, сколько стоит ее красота: "Невозможно высидеть на гречке"

Актриса объяснила, почему уход за собой сегодня стал роскошью.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
Комментарии
Анна Саливанчук

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Украинская актриса Анна Саливанчук откровенно высказалась о красоте, уходе за собой и расходах, которые, по ее мнению, неизбежны для женщин, стремящихся выглядеть ухоженно.

Звезда театра и кино поделилась своими соображениями. Во время разговора она затронула тему женской красоты и финансовых возможностей. По словам актрисы, поддерживать себя в форме сегодня становится все дороже. Особенно это касается питания и регулярного ухода. Поэтому утверждение о том, что красота не требует вложений, она считает далеким от реальности.

«Чтобы правильно питаться, это дорого, потому что овощи и фрукты — это дорого. Ну невозможно высидеть на гречке. Ты не будешь иметь нормальную фигуру», — отметила Саливанчук в программе «Тур Звездами».

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Актриса отметила, что расходы не ограничиваются только продуктами. В список необходимых вещей она отнесла косметические процедуры, услуги мастеров красоты, одежду и другие составляющие ухоженного образа. По ее убеждению, с возрастом поддерживать внешность становится сложнее и требует значительно больших ресурсов.

«Когда говорят, что нет, можно просто заниматься спортом на улице… Да, спортом на улице можно заниматься. А чтобы одеться, накраситься и хорошо выглядеть в 40, надо много денег», — подчеркнула знаменитость.

Напомним, такая позиция оказалась противоположной взглядам другой известной украинской телеведущей. Ранее Екатерина Осадчая уверяла, что главными союзниками молодости являются качественный сон, правильный режим и отказ от вредных привычек, а не большие финансовые затраты, однако звезда рассекретила, сколько сама тратит на уходза собой.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
568
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie