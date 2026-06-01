Анна Саліванчук чесно зізналася, скільки коштує її краса: "Неможливо висидіти на гречці"

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Реклама

Українська акторка Анна Саліванчук відверто висловилася про красу, догляд за собою та витрати, які, на її думку, неминучі для жінок, які прагнуть мати доглянутий вигляд.

Зірка театру та кіно поділилася своїми міркуваннями. Під час розмови вона торкнулася теми жіночої вроди та фінансових можливостей. За словами акторки, підтримувати себе у формі сьогодні стає дедалі дорожче. Особливо це стосується харчування та регулярного догляду. Тому твердження про те, що краса не потребує вкладень, вона вважає далеким від реальності.

«Щоб правильно харчуватись, це дорого, тому що овочі і фрукти — це дорого. Ну неможливо висидіти на гречці. Ти не будеш мати нормальну фігуру», — зазначила Саліванчук в програмі «Тур Зірками».

Реклама

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Акторка зазначила, що витрати не обмежуються лише продуктами. До списку необхідних речей вона віднесла косметичні процедури, послуги майстрів краси, одяг та інші складові доглянутого образу. На її переконання, з віком підтримувати зовнішність стає складніше і потребує значно більших ресурсів.

«Коли кажуть, що ні, можна просто займатися спортом на вулиці… Так, спортом на вулиці можна займатися. А щоб одягнутись, нафарбуватись і гарно виглядати в 40, треба багато грошей», — наголосила знаменитість.

Нагадаємо, така позиція виявилася протилежною поглядам іншої відомої української телеведучої. Раніше Катерина Осадча запевняла, що головними союзниками молодості є якісний сон, правильний режим і відмова від шкідливих звичок, а не великі фінансові витрати, проте зірка розсекретила, скільки сама витрачає на догляд за собою.

Новини партнерів