Російський концерн "Калашніков" випустив швидкісний дрон: де його застосовуватимуть

СКАТ 220 / © концерн "Калашников"

Російський концерн «Калашников» заявив про початок постачання замовнику нового безпілотного літального апарата СКАТ 220 власної розробки.

Про це повідомляє пресслужба концерна.

Дрон створили на базі відомішої моделі СКАТ 350 М, однак новий апарат має менший розмах крила — 2,2 метра — та вагу 12 кілограмів. У «Калашникові» стверджують, що завдяки цьому БпЛА може розвивати швидкість до 160 км/год.

СКАТ 220 оснащений електричним двигуном і, за заявою виробника, здатний перебувати в повітрі понад 150 хвилин. Запуск апарата здійснюється з катапульти, а посадка передбачена за допомогою парашута.

СКАТ 220. / © концерн "Калашников"

У концерні також заявляють, що дрон має високу надійність та зносостійкість.

Серед заявлених сфер застосування СКАТ 220 — охорона та безпека, природоохоронний моніторинг, сільське господарство, а також контроль протяжних об’єктів паливно-енергетичного комплексу, транспортної інфраструктури та ліній електропередач.

Раніше заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров заявив, що російські загарбники суттєво нарощують кількість ударних безпілотників типу «Шахед», які запускають по території України.

Також повідомлялось, що Росія розвиває власний аналог Starlink і вже тестує перші супутники «Рассвет». За словами Сергія Флеша Бескрестнова, повноцінної військової загрози наразі немає, але Україна уважно відстежує цей проєкт.

