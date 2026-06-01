"Росія в’їде в стіну реальної кризи": Зеленський зробив жорстку заяву

Володимир Зеленський / © Zelenskiy/Official

Реклама

Російська армія більше не має безпечних доріг на півдні та сході України, а в окупованому Криму вже бракує пального. Все через успішні далекобійні удари наших військових, які тепер дістають ворога по всій окупованій території.

Про це у своєму вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, план далекобійних санкцій України реалізується послідовно. Зокрема впродовж січня-травня поточного року українські воїни змогли уразити 15 російських нафтопереробних заводів (НПЗ).

Реклама

«Уже є російські заборони на експорт з їхньої території авіаційного пального, також бензину, розглядають заборону на експорт дизеля. Для країни, яку ще зовсім нещодавно називали бензоколонкою, втратити навіть це — значна історія, значна втрата», — наголосив Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що станом на травень з ладу виведено майже 40% первинної переробки нафти в Росії. Завдяки цьому українські військові повністю контролюють логістику загарбників на окупованих територіях.

«Зараз у наших воїнів є здатність діставати російську військову логістику фактично на всю глибину тимчасово окупованої території. Практично немає для окупанта безпечних доріг на півдні та сході нашої країни», — зауважив президент.

Він додав, що поточна ситуація з паливним дефіцитом у Криму та інших окупованих регіонах є черговим доказом того, що для загарбників на українській землі не буде спокійних часів.

Реклама

«Росія в’їде в цю стіну реальної кризи завдяки своєму глупству. Ми давно говоримо, що цю війну росіяни мають закінчити. Всі формати реальних перемовин, усі формати гарантування безпеки, формат достойного миру Україна запропонувала. Єдиний, від кого потрібне рішення — це російський керівник, який навіть не всю статистику отримує по тому, що реально відбувається», — підсумував Зеленський.

Атака ЗСУ по НПЗ Росії — останні новини

Нагадаємо, в ніч проти 31 травня російський Саратовський нафтопереробний завод, який входить до структури «Роснефти» та забезпечує пальним окупаційні війська, атакували ударні безпілотники.

Раніше Кирило Буданов заявляв, що удари українських дронів по території РФ дедалі сильніше впливають на російське суспільство, яке виявилося психологічно не готовим до атак усередині країни.

Також Буданов розкрив деталі операції з блокування сухопутного коридору до Криму та розповів про критичні наслідки паливного голоду для армії РФ.

Реклама

До слова, командир взводу БпЛА Олександр Іванцов заявив, що через удари по логістиці росіяни вже стикаються з дефіцитом пального, особливо в Криму.

Новини партнерів