Буданов зробив заяву про переговори з РФ та США: що планується

Кирило Буданов / © ТСН

Найближчим часом до Києва та Москви приїде офіційна делегація зі США. Цей візит може оживити непублічні переговори, які зараз тривають.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час форуму «Архітектура безпеки», передає кореспондентка ТСН.ua Олена Чернякова.

Переговори України з РФ і США — чи зайшли у глухий кут

Посадовець підтвердив раніше озвучену президентом Володимиром Зеленським інформацію про підготовку до цієї зустрічі та зазначив, що американська сторона вже остаточно погодила свій приїзд.

«Стосовно перемовного процесу — я ніколи не казав, що він у глухому куті, і продовжую стояти на цій думці, оскільки певні процеси тривають. Вони, скажімо так, не зовсім публічні», — наголосив Буданов.

Він також додав, що в Офісі президента вже активно готуються до майбутніх перемовин із представниками США.

«Я підтверджую це, і ми всі готуємося до цієї зустрічі. Вони підтвердили те, що планують прибути найближчим часом до міста Києва та до міста Москва», — зауважив Буданов.

Нагадаємо, Дональд Трамп, який обіцяв швидко завершити війну Росії проти України, зіткнувся з тим, що переговорний процес фактично зайшов у глухий кут. Попри заяви про близькість домовленостей реального прориву між Києвом і Москвою досі немає.

Також раніше в Офісі президента заявили про намір припинити бойові дії до зими. Кирило Буданов зазначив, що підґрунтя для завершення війни вже існує, але не виключив відмови Росії.

Окрім цього, Україна вперше за кілька років перехопила ініціативу на полі бою, відвойовуючи більше території, ніж захоплюють російські війська.

