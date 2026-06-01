Чи є загроза з боку Білорусі: Буданов зробив заяву

Кирило Буданов

Реклама

Україна зможе сама зупинити будь-які провокації з боку Білорусі, якщо матиме сильну армію та оборону. Водночас допомога іноземних сил чи білоруської опозиції не стане вирішальною, адже вони майже не впливають на ситуацію.

Про це розповів керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час виступу на форумі «Архітектура безпеки», повідомляє кореспондентка ТСН.ua Олена Чернякова.

Загроза з боку Білорусі — чи варто боятися

Кирило Буданов наголосив, що ключовим фактором безпеки для країни є її внутрішня міцність та готовність до будь-яких сценаріїв розвитку подій на кордонах.

Реклама

«Ми маємо бути сильними і готовими до будь-чого, тоді ні в кого дурні думки в голову лізти не будуть. Це перше, що я вам скажу», — підкреслив керівник Офісу президента.

Він додав, що за умови дотримання цієї стратегії з Україною будуть змушені рахуватися на міжнародній арені, що автоматично зменшить імовірність непередбачуваних кроків з боку опонентів.

Коментуючи питання міжнародної підтримки та залучення альтернативних політичних сил для стабілізації регіональної безпеки, очільник ОП зазначив, що додаткова допомога ніколи не є зайвою.

Читайте також У США назвали можливі терміни закінчення війни в Україні

«Чи зможе з їхнім завданням впоратись пані Тіхановська? Суто суб’єктивну думку скажу. Ні, не зможе, навіть в теорії», — заявив посадовець.

Реклама

На завершення виступу керівник Офісу президента ще раз закликав зосередитися на розвитку внутрішнього потенціалу держави, висловивши сподівання, що керівництво країни зможе зробити правильні кроки для досягнення цієї мети.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що найближчим часом відбудеться новий обмін полоненими, та відповів на запитання про «гарантії» Трампа і Путіна.

Також раніше Кирило Буданов заявив, що російські «Орешнік» і «Кедр» не є проривом чи новим оперативним задумом РФ. За його словами, значно більшу загрозу для України становлять «Іскандери», С-400, крилаті ракети та безпілотники.

До слова, Росія стоїть перед вибором подальшої стратегії у війні проти України. Експерти аналізують чотири сценарії — від заморожування фронту до відкритого конфлікту з країнами Альянсу.

Реклама

Новини партнерів