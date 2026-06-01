Чи буде наступ із Білорусі: у Зеленського розкрили сценарії та ризики для фронту

Радник Офісу президента Михайло Подоляк розповів, чи є загроза нового наступу з території Білорусі та як на це реагує Україна.

Михайло Подоляк / © Associated Press

Ризик повторного використання території Білорусі для тиску на Україну зберігається, однак сценарій повномасштабного наступу з північного напрямку наразі виглядає малоймовірним.

Про це розповів радник Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, Мінськ і надалі може використовуватися Росією як інструмент для політичного та військового тиску, проте Україна вже враховує ці загрози у своїй оборонній стратегії.

«Лукашенко, безсумнівно, є співучасником неспровокованої військової агресії», — наголосив Подоляк, коментуючи роль білоруського режиму у війні проти України.

Він підкреслив, що Білорусь не є самостійним геополітичним гравцем і фактично повністю залежить від Росії.

«Білорусь не є самостійним суб’єктом навіть регіонального рівня. Це держава-маріонетка, яка повністю залежна від Росії», — зазначив радник Офісу президента.

Росія може використати білоруський напрямок — з якою метою

Водночас у Києві вважають, що Росія може спробувати використати білоруський напрямок для розтягування української оборони. Однак для масштабного наступу необхідне значне угруповання військ, якого наразі в Білорусі немає.

«Для повноцінної атаки з північного напрямку потрібна концентрація 150 — 200 тисяч людей», — пояснив Подоляк.

За оцінками української сторони, чисельність білоруської армії становить приблизно 35–60 тисяч військових, що суттєво обмежує можливості для різкої ескалації.

Окремо в ОП наголошують, що українське суспільство на півночі країни перебуває під захистом, а будь-які провокації з території Білорусі отримають оперативну відповідь.

«Якщо хоча б якась провокація станеться, буде негайна відповідь. А негайна відповідь — ви розумієте, якого типу», — заявив Подоляк.

У Києві також зазначають, що потенційні дії Мінська розглядаються виключно в контексті російської військової стратегії. Водночас аналітики не виключають спроб інформаційного або політичного тиску з боку Білорусі без прямого вступу у війну.

Останні заяви українських посадовців свідчать, що північний напрямок залишається під постійним моніторингом, а оборонні заходи у прикордонних регіонах посилюються.

Нагадаємо, також Сергій «Флеш» Бескрестнов заявив про можливість ударів України по території Білорусі у відповідь на загрози.

Тим часом Лукашенко спробував налякати «Мадяра» у відповідь на 500 цілей. Самопроголошений президент Білорусі відповів на погрози командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта (Мадяр) Бровді про нібито 500 цілей на території РБ.

